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زيارة مفاجئة لوزيرة دفاع ألمانيا إلى أوكرانيا

زيارة مفاجئة لوزيرة دفاع ألمانيا إلى أوكرانيا

زيارة مفاجئة لوزيرة دفاع ألمانيا إلى أوكرانيا
١٠:٣١:٠٠ م، السبت، ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

كشفت وسائل إعلام دولية عن قيام وزيرة دفاع ألمانيا بزيارة مفاجئة اليوم إلى أوكرانيا، فيما لم يعلن حتى الآن عن أسباب تلك الزيارة أو هدفها .

وفي وقت سابق، أبدت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك ردة فعل متحفظة حيال طلب أوكرانيا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي .

وأضافت: “سنواصل دعم أوكرانيا في حقها في الدفاع عن نفسها حتى بالأسلحة الثقيلة لكننا أيضا نبذل كل ما في وسعنا حتى لا تنجر دول أخرى ولا ينجر الناتو إلى هذه الحرب”.

شرط يعوق طلب أوكرانيا للانضمام إلى الناتو

وثمة شرط عام في الدولة المرشحة للانضمام للحلف مفاده أنه لا ينبغي لهذه الدولة أن تكون متورطة في صراعات دولية وخلافات حدودية.

وأعربت الوزيرة الألمانية عن قناعتها بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يواصل عزل نفسه دوليا عبر ضم المزيد من المناطق الأوكرانية.

وقالت بيربوك عن ضم روسيا لأراض أوكرانية يعتبر بمثابة “سرقة أراض بأقسى أشكال العنف والأساليب التي لم يعد من الممكن على الإطلاق تخيل أن أناسا يمكنهم استخدامها بحق أناس آخرين”.

 

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ألمانيا أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية الناتو روسيا

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