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وصول ميزة جديدة لتطبيق «واتساب» على أنظمة أندرويد

وصول ميزة جديدة لتطبيق «واتساب» على أنظمة أندرويد

وصول ميزة جديدة لتطبيق «واتساب» على أنظمة أندرويد
١٠:٠٧:٢٨ م، السبت، ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني عبدالله السبيعي، اليوم السبت، عن وصول خاصية جديدة لبعض مختبري الإصدار التجريبي Android من WhatsApp.

وأضاف السبيعي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الميزة تتمثل في إمكانية إنشاء استطلاعات الرأي، موضحا بقوله “قريباً ستصل الميزة للجميع”.

مزايا جديدة في واتساب

وفي وقت سابق، كشف الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، مارك زوكربيرغ، عن تقديم “واتساب” لميزتين جديدتين، الأولى تسهل على المستخدمين الانضمام إلى مكالمات الصوت والفيديو بنقرة واحدة على شاشة الهاتف، والأخرى تتيح لهم الالتحاق بمكالمات فيديو جماعية مع ما يصل إلى 32 شخصا بدلا من 8.

ويمكن لمستخدمي “واتساب” النقر فوق خيار “روابط الاتصال” ضمن علامة التبويب “المكالمات” وإنشاء رابط لمكالمات الصوت أو الفيديو لإرسالها إلى أصدقائهم وعائلاتهم، والذين سينقرون بعد ذلك على الرابط وينضمون إلى المكالمة من هناك.

مكالمات فيديو جماعية

الميزة الأخرى، تتمثل في خاصية إجراء مكالمة الفيديو الجماعية مع ما يصل إلى 32 شخصا، بعدما كان الأمر يقتصر على 8 أشخاص فقط، فهي قيد الاختبار.

وأوضح زوكربيرغ إنه بمجرد إتاحة مكالمات الفيديو لـ32 شخصا، سيتمكن المستخدم من التحدث إلى مجموعة كبيرة من أفراد العائلة أو الأصدقاء أو زملاء العمل دون أي قيود على المدة الزمنية.

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الكلمات الدلالية:
أندرويد استطلاعات الرأي تطبيق الواتس تطبيق الواتساب واتساب

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