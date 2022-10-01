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5 نصائح صحية عند تحضير القهوة
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5 نصائح صحية عند تحضير القهوة

5 نصائح صحية عند تحضير القهوة

5 نصائح صحية عند تحضير القهوة
٠٩:٥٣:٥٤ م، السبت، ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد مجلس الصحة الخليجي، أن القهوة المفلترة أفضل من المطبوخة بالماء، بسبب احتواء الأخيرة على شوائب ترفع نسبة الكوليسترول.

ووجه  المجلس، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، نصائح مهمة وصحية عند تحضير القهوة كالتالي:

– التقليل من إضافة السكر

– يمكن استخدام العسل كبديل مؤقت للسكر أو تناول فاكهة بجانبها

– نصح أيضا بإضافة القرفة خاصة أنها يمكن أن تقلل نسبة السكر في الدم والكوليسترول.

– عدم تجاوز الحد الأعلى من الكافيين، والذي يقدر بـ 400 مل، أي ما يعادل 4 أكواب من القهوة في اليوم.

– التحذير من الإضافات الضارة مثل النكهات والمحليات خاصة أنها عالية السكريات.

يتناول المنشور 5 نصائح يجب أن تحرص عليها عند تحضير قهوتك - احرص على تناول القهوة المفلترة كونها لا تحتوي على شوائب يمكنها رفع مستويات الكوليسترول في الدم بعكس القهوة المغلية - جرّب إضافة القرفة لأنها تساهم في تقليل نسبة السكر في الدم والكوليسترول -حلاتها مرّه ، وضع السكر يقلل من قيمتها جرّب العسل كبديل مؤقت أو تناول معها فاكهة - لا تتجاوز الحد الأعلى من الكافيين 400 مل ما يعادل 4 أكواب في اليوم يعد آمن - تجنب الإضافات الضارة كالمحليات والمنكهات إذ أنها عالية السكريات والتي تشمل (الفانيلا، الكراميل والموكا)

الكلمات الدلالية:
القهوة القهوة العربية تحضير القهوة صحة مجلس الصحة الخليجي

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