5 نصائح صحية عند تحضير القهوة

تواصل – فريق التحرير:

أكد مجلس الصحة الخليجي، أن القهوة المفلترة أفضل من المطبوخة بالماء، بسبب احتواء الأخيرة على شوائب ترفع نسبة الكوليسترول.

ووجه المجلس، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، نصائح مهمة وصحية عند تحضير القهوة كالتالي:

– التقليل من إضافة السكر

– يمكن استخدام العسل كبديل مؤقت للسكر أو تناول فاكهة بجانبها

– نصح أيضا بإضافة القرفة خاصة أنها يمكن أن تقلل نسبة السكر في الدم والكوليسترول.

– عدم تجاوز الحد الأعلى من الكافيين، والذي يقدر بـ 400 مل، أي ما يعادل 4 أكواب من القهوة في اليوم.

– التحذير من الإضافات الضارة مثل النكهات والمحليات خاصة أنها عالية السكريات.