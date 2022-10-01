تواصل – فريق التحرير:

أطلقت قوات الشرطة في واجادوجو، عاصمة بوركينا فاسو، في غرب قارة أفريقيا، اليوم، النار على متظاهرين، تجمعوا أمام السفارة الفرنسية بالعاصمة.

احتجاجا على الوجود الفرنسي

وتظاهر مواطنو بوركينا فاسو احتجاجا على على وجود فرنسا في بوركينا فاسو، ودعوا إلى تحرّك كبير في 12 أغسطس، وفق وكالة “فرانس برس”.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “فرنسا، عرابة الإرهاب، أخرجي”، “كلنا من أجل تحرير بوركينا فاسو”، “فرنسا إمبريالية، طاغية، طفيلية، أخرجي”، و”لا لاتفاقات التعاون مع فرنسا”

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رافضين القواعد العسكرية واتفاقات اقتصادية

من جانبها، أدانت مونيك يلي كام، رئيسة تحالف جديد من المنظمات المناهضة لفرنسا “اتفاقات الشراكة الاقتصادية وإنشاء مفارز وقواعد عسكرية في القارة” الأفريقية،.

وتابعت: “نطالب برحيل قاعدة كامبواسين العسكرية -شمال غرب واجادوجو- وإنهاء اتفاقية المساعدة الفنية واتفاقات التعاون مع فرنسا”.

اتهامات بالنهب والاستغلال

وشددت يبي كام على أن فرنسا: “تتمسك بشدة بإمبراطوريتها الاستعمارية الأفريقية السابقة وتنهبها وتستغل مواردها كيفما تشاء وتشعل بؤر إرهاب وتؤجج الحروب والإبادة”.

يذكر أن فرنسا تمتلك ، القوة الاستعمارية السابقة في بوركينا فاسو، قاعدة عسكرية في واجادوجو وتتدخل قواتها الجوية بانتظام من النيجر المجاورة لدعم عمليات جيش بوركينا فاسو ضد “الإرهابيين”.