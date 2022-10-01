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بعد «ميتا».. «أبل» تخسر 120 مليار دولار من قيمة أسهمها
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بعد «ميتا».. «أبل» تخسر 120 مليار دولار من قيمة أسهمها

بعد «ميتا».. «أبل» تخسر 120 مليار دولار من قيمة أسهمها

بعد «ميتا».. «أبل» تخسر 120 مليار دولار من قيمة أسهمها
٠٩:٣٩:٠٤ م، السبت، ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تراجعت أسهم شركة “أبل” الأمريكية، عملاق التكنولوجيا،  بعد أن خفض عدد من المحللين تصنيفها بشكلٍ غير مسبوقٍ.

بنسبة 4.9% .. مليارات الدولارات

وأدى ذلك، إلى تفاقم موجة أخرى من ضغوط البيع التي قضت على مئات المليارات من الدولارات من القيمة السوقية لأكبر أسهم التكنولوجيا الأميركية.

انخفضت أسهم الشركة المصنعة لهواتف “أيفون” بجلسة الخميس، بنسبة 4.9% بعد أن خفّض “بنك أوف أميركا” توصيته تجاه السهم من الشراء إلى محايد

وحذر البنك من ضعف طلب المستهلكين على أجهزة “أيفون” الشهيرة. كما قضت عمليات البيع على ما يقرب من 120 مليار دولار من القيمة السوقية لشركة أبل.

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السوق الأمريكية تواجه أزمة الركود

يتزامن تراجع مؤشرات “أبل”، التي اعتبرت لوقت طويل ملاذا آمنا، مع اتجاه مؤشر “ناسداك 100 ” نحو أطول سلسلة من الانخفاضات الفصلية منذ 20 عاماً، ومع ذلك؛ ما يزال المستثمرون يستعدون لمواجهة المزيد من الألم إثر رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ويبدأ محللو “وول ستريت” في خفض تقديرات الأرباح.

في الوقت ذاته، تراجعت تقديرات نمو أرباح شركات التكنولوجيا لعام 2023 في مؤشر “ستاندرد آند بورز 500 ” بنحو 6 نقاط مئوية منذ بداية عام 2022، مقارنةً بانخفاض قدره 4 نقاط مئوية للمؤشر الأوسع، وفقاً للبيانات التي جمعتها “بلومبرج إنتليجنس”.

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