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«شؤون الحرمين » تكشف أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام (إنفوجراف)
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«شؤون الحرمين » تكشف أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام (إنفوجراف)

«شؤون الحرمين » تكشف أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام (إنفوجراف)

«شؤون الحرمين » تكشف أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام (إنفوجراف)
٠٩:٢١:٢٢ م، السبت، ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

نشرت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين “إنفوجراف” عبر حسابها على “تويتر” لتوضيح أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام ليوم الجمعة الموافق 4-3-1444 هجريا.

 

1- استهلاك 13 ألف لتر من المطهرات

2- 108.476 عبوات زمزم

3- استهلاك 2500 لتر من المعطرات

4- 16 ألف سجادة

5- تعقيم السجاد (17 ألف و400 لتر)

6- العربات العادية المصروفة (288 عربة)

7- تعقيم الأسطح (15.900 لتر)

8- العربات الكهربائية (357 عربة)

9- التعقيم باستخدام جهاز البايوكير  (290 لتر)

10- الإرشاد المكاني بساحات الحرم (78 مستفيد)

11- التعقيم باستخدام الروبوتات (280 لتر)

12- الإرشاد المكاني باللغات (19.760 مستفيد)

13- معقمات الأيدي (1500 لتر)

14 – تطبيق منارة الحرمين (536 مستفيد)

15- أجهزة التعطير (100 فواحة)

16 – السماعات الموزعة لترجمة الخطبة (500 سماعة)

 

كانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في الإدارة العامة لشؤون هيئة المسجد الحرام، نفذت قبل أيام برنامج “بالحكمة”، الذي يُعنى بإيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم وتعزيز أثرهما الدعوي.

ويهدف البرنامج إلى دعوة جميع قاصدي المسجد الحرام بالحكمة والرفق واللين، كما يأتي ذلك سعيًا من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لبذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.

 

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الكلمات الدلالية:
المسجد الحرام المسجد النبوي خدمات المسجد الحرام رئاسة شؤون الحرمين الشريفين شؤون الحرمين

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