«شؤون الحرمين » تكشف أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام (إنفوجراف)

ويهدف البرنامج إلى دعوة جميع قاصدي المسجد الحرام بالحكمة والرفق واللين، كما يأتي ذلك سعيًا من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لبذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.