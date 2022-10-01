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انتهاء أزمة «نورد ستريم 2».. هكذا تمت السيطرة على تسرب الغاز في «البلطيق»

انتهاء أزمة «نورد ستريم 2».. هكذا تمت السيطرة على تسرب الغاز في «البلطيق»

انتهاء أزمة «نورد ستريم 2».. هكذا تمت السيطرة على تسرب الغاز في «البلطيق»
٠٨:٥٩:١٢ م، السبت، ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

كشف متحدث باسم الشركة المشغلة لـ”نورد ستريم 2″، أولريش ليسيك، أن تسرب الغاز من خط الأنابيب تحت بحر البلطيق انتهى نتيجة حدوث توازن ضغط بين الغاز والمياه.

وقال “ليسيك”:  “أدى ضغط الماء إلى إغلاق خط الأنابيب في شكل يمنع تسرب الغاز الموجود داخله”، موضحا أنه “ما يزال هناك غاز في خط الأنابيب”.

وبحسب “فرانس برس” ، قال “ليسيك” إن كمية الغاز التي يعتقد أنها في خط الأنابيب لم تحدد بعد.

خطي الأنابيب لا يعملان حاليا

وصار خطا أنابيب “نورد ستريم1″ و”2” الرابطان بين روسيا وألمانيا في صلب التوترات الجيوسياسية بعدما قطعت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا، في خطوة يعتقد أنها جاءت ردا على العقوبات الغربية التي فرضت عليها بعد إطلاقها عمليات عسكرية في أوكرانيا.

ورغم أن خطي الأنابيب لا يعملان حاليا، إلا أن كليهما كانا يحتويان على الغاز قبل أن يتعرضا لما يبدو أنه عملية تخريب أدت إلى حدوث أربعة تسربات.

تخريب خط الغاز كان متعمدا

وخلص تقرير دنماركي سويدي أن التسربات نتجت عن انفجارات تحت الماء تعادل في نطاقها استعمال مئات الكيلوغرامات من المتفجرات.

وقالت الدولتان إن “كل المعلومات المتاحة تشير إلى أن تلك الانفجارات كانت نتيجة عمل متعمد”.

 

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الكلمات الدلالية:
الحرب الروسية الأوكرانية تسرب الغاز في البلطيق روسيا نورد ستريم 2

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