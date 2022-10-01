في وقت الأذان.. الحوثي يفجر مواشي للمدنيين في حجة

تواصل – فريق التحرير:

وقع انفجار، مساء اليوم السبت، وتحديدا وقت أذان المغرب، بمحيط قرية “الأباكرة” في عزلة “بني حسن” شمال مديرية “عبس” في محافظة حجة اليمنية، نتج عنه نفوق عدد من المواشي جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيا الحوثي الإرهابية، حسب مصادر محلية.

آثار ألغام الحوثي

من جانبه ، قال المرصد اليمني للألغام اليوم إن ضحايا ألغام التي زرعتها عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران منذ بداية الهدنة الأممية بلغ ٢٧٣ مدنيا.

وأوضح المرصد أن من بينهم هؤلاء الضحايا (81 قتيلًا و192 جريحًا معظمهم من محافظة الحديدة غرب اليمن.

اقرأ أيضا:

«ميليشيا الحوثي» تستهدف احتفال اليمنيين بيوم 26 سبتمبر بصاروخ باليستي

مدن ومحافظات اليمن تعاني

فيما أكد المرصد أن المدنيين في المناطق الواقعة جنوب محافظة الحديدة شمال مديرية الخوخة ومديرية حيث هم أكثر المتضررين من الألغام التي زرعتها عصابة الحوثي عقب انسحابها من هذه المناطق قبل أكثر من ٤ سنوات.

وتعاني نحو ١٥ محافظة يمنية من الألغام التي زرعتها عصابة الحوثي أثناء حربها على اليمنيين منذ