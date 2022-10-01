هل يمكن لمرضى الربو ممارسة الرياضة؟

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يموت حوالي 3500 شخص من الربو سنويًا، وفق الكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة، فيما يعاني نصف الأشخاص المصابين بالربو من نوبة واحدة على الأقل كل عام، ويكون الأطفال أكثر عرضة لهذه النوبات من البالغين.

ما هو الربو وأسبابه

حسب موقع وزارة الصحة، يعرف الربو بأنه مرض مزمن يصيب الممرات الهوائية للرئتين، وينتج عن التهاب وضيق الممرات التنفسية؛ مما يمنع تدفق الهواء إلى الشعب الهوائية.

في حين دلت بعض الدراسات على أن السبب يعود إلى عوامل وراثية أو عوامل بيئية كتلوث البيئة المحيطة وتلوث الهواء بدخان المصانع وعوادم السيارات.

العوامل المؤدية إلى نوبة الربو

– التدخين

الحساسية ضد بعض الأشياء مثل: المواد الكيميائية، ريش الطيور، فرو الحيوانات، حبوب الطلع، الغبار، بعض الأطعمة أو السوائل أو المواد الحافظة.

– الالتهابات الفيروسية للجهاز التنفسي

– بعض الأدوية مثل: الأسبرين، ومضادات بيتا

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أهم الرياضات الصالحة لمرضى الربو

السباحة هي رياضة أخرى موصى بها للأشخاص المصابين بالربو. تشير دراسة نشرت عام 1992 في مجلة «Sports Medicine» إلى أن السباحة تسبب نوبات أقل من الرياضات الأخرى.

تعزو الدراسة ذلك إلى الهواء الدافئ الرطب الموجود عادة في بيئة السباحة، مما قد يقلل من فقدان حرارة الجهاز التنفسي.

ومع ذلك، يضيف المصدر أنه لا يوجد دليل قاطع يدعم الادعاء بأن السباحة يمكن أن تقلل من شدة أعراض الربو.