أسرع الطرق لحرق الدهون.. 6 عادات غذائية احرص عليها يوميا

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كشف خبراء التغذية عن 6 عادات يمكن أن تسرع من حرق الدهون، وترفع التمثيل الغذائي للجسم، وذلك حسب ما ذكر موقع “Eat This، Not That”.

الكافيين

يساعد الكافيين وهو منبه معروف بقدرته على رفع مستوى اليقظة والوظيفة الإدراكية والتمثيل الغذائي، في إنقاص الوزن.

الشاي الأخضر

أظهرت الأبحاث أن البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة الذين شربوا مشروبا يحتوي على مضادات الأكسدة من الشاي الأخضر قد حرقوا دهونا في البطن أثناء التمرين.

تناول الخضروات الورقية كل يوم

ومن بين تلك العادات تناول الكثير من الخضروات غير النشوية ذات الألوان الداكنة مثل السبانج والجرجير والكرنب. فقد بينت دراسة في مجلة أكاديمية التغذية أن تلك الأطعمة ترتبط بانخفاض الدهون الحشوية في البطن وكذلك الدهون داخل الكبد.

البروتين

كما يوصي خبراء التغذية بدمج مصدر من البروتين عند تناولك أي نوع من الكربوهيدرات، حتى تشعر بالشبع لوقت أطول مما قد يترجم إلى عدد أقل من السعرات الحرارية التي يتم تناولها بشكل عام.

تناول لحوم أقل

هذا وينصح الخبراء بالتقليل من اللحوم كذلك لفقدان الوزن، حيث وجدت دراسة أجرتها جامعة كوبنهاغن أن البروتينات النباتية ترضي الجوع أكثر من الوجبات التي تحتوي على اللحوم الحمراء وتجعل الناس يشعرون بالشبع.

شرب الماء

الماء يعد أمرا بالغ الأهمية في رفع التمثيل الغذائي للجسم، إذ تناول كوب واحد منه قبل الوجبة يملأ معدتك تماماً كما يفعل طبق من الحساء، مما يساعد على إرضاء الجوع.

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