المعهد العالي للتقنيات الورقية يعلن عن تدريب مبتدئ بالتوظيف في 4 مدن
تواصل – فريق التحرير:
أعلن المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية فرص تدريبية مميزة لخريجي الثانوية العامة (تدريب مبتدئ بالتوظيف) والحصول على شهادة الدبلوم بالمعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية بمدينة جدة والتوظيف بعدة مدن بالمملكة (نيوم، جدة، جازان، الدمام)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
شروط القبول:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- أن لا يكون المتقدم قد سبق دعمه من صندوق الموارد البشرية.
3- أن لا يقل عمر المتقدم عن 18عاماً ولا يزيد عمر المتقدم عن 24 عاماً.
4- أن يكون المتقدم حاصل شهادة الثانوية العامة تخصص (علمي او إداري).
5- أن لا تقل نسبة الثانوية العامة عن %70.
6- اجتياز المتقدم للمقابلة الشخصية واختبار القبول.
7- أن يكون المتقدم غير مسجل في التأمينات الاجتماعية.
مكان التدريب:
مكان التوظيف:
– نيوم، جدة، جازان، الدمام.
مزايـا التدريب بالمعهد:
1- المتدرب يعتبر موظفاً من اليوم الأول بالمعهد بعد توقيع العقد مع الشركة الموظفة.
2- التسجيل بالتأمينات الاجتماعية.
3- مكافأة شهرية مجزية اثناء التدريب.
4- رواتب مجزية بعد التخرج.
5- تأمين طبي.
6- اتقان المتدرب للغة الإنجليزية بعد التخرج.
7- الحصول على شهادة الدبلوم معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
موعد ورابط التقديم:
– التقديم مُتاح الآن من خلال الرابط التالي: اضغط هنا