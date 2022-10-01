المعهد العالي للتقنيات الورقية يعلن عن تدريب مبتدئ بالتوظيف في 4 مدن

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أعلن المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية فرص تدريبية مميزة لخريجي الثانوية العامة (تدريب مبتدئ بالتوظيف) والحصول على شهادة الدبلوم بالمعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية بمدينة جدة والتوظيف بعدة مدن بالمملكة (نيوم، جدة، جازان، الدمام)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

شروط القبول:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن لا يكون المتقدم قد سبق دعمه من صندوق الموارد البشرية.

3- أن لا يقل عمر المتقدم عن 18عاماً ولا يزيد عمر المتقدم عن 24 عاماً.

4- أن يكون المتقدم حاصل شهادة الثانوية العامة تخصص (علمي او إداري).

5- أن لا تقل نسبة الثانوية العامة عن %70.

6- اجتياز المتقدم للمقابلة الشخصية واختبار القبول.

7- أن يكون المتقدم غير مسجل في التأمينات الاجتماعية.