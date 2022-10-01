6 نصائح لحياة صحية نشطة لكبار السن

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يؤكد خبراء الصحة، على أهمية الاهتمام بصحة كبار السن، وممارستهم للأنشطة التي تعزز صحتهم النفسية والجسدية.

وفي هذا السياق، وجهت وزارة الصحة العديد من النصائح المهمة لتعزيز الحياة الصحية لكبار السن، على النحو التالي:

– الرياضة المناسبة

– التغذية الصحية

– الزيارة الدولية للطبيب

– الترفيه الاجتماعي مع العائلة والأصدقاء

– الانتظام بتناول العلاج

– عمل الفحص الشامل لكبار السن “متوفر في المراكز الصحية”.

اضطرابات النوم لكبار السن

وفي وقت سابق، أكد مجلس شؤون الأسرة أن اضطرابات النوم مشكلة تعيق راحة كبار السن الجسدية والنفسية، وللأسرة دور كبير في مساعدتهم على تجاوزها.

وأوضح المجلس، في إنفوجرافيك نشره عبر حسابه في “تويتر”، أن هناك العديد من العوامل التي تسبب اضطرابات النوم لدى كبار السن كالتالي:

– انقطاع النفس والاختناق أثناء النوم بشكل متكرر بسبب زيادة الوزن

– الحركات الاهتزازية المفاجئة في عضلة القدم

– التفكير بشكل متزايد والقلق

– الأمراض المزمنة

– الإسراف في تناول الأدوية المسكنة للحساسية والصداع

– تناول محتويات الكافيين، مثل القهوة والشاي بشكل مفرط

نصائح لتحسين جودة النوم

ونصح مجلس شؤون الأسرة، باتباع عدة طرق ونصائح لتحسين المعدل الطبيعي للنوم كالتالي:

1- تحديد موعد نوم واستيقاظ بصورة منتظمة

2- ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميا

3- الحرص على التنزه واستنشاق الهواء النظيف

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