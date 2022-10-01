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وتهدد جارتها الجنوبية.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين
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وتهدد جارتها الجنوبية.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين

وتهدد جارتها الجنوبية.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين

وتهدد جارتها الجنوبية.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين
٠٧:٤٥:٠١ م، السبت، ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت كوريا الشمالية، قبل قليل، صاروخين باليستيين، قصيري المدى، من ساحلها الشمالي، باتجاه البحر، قبيل عرض تنظمه جارتها الجنوبية، ضمن سلسلة شاركة فيها قوات من الولايات المتحدة الأمريكية.

الحرب النووية تقرع حلولها

وتخوض الكوريتان سباق تسلح إقليميا شهد زيادة كبيرة في الأسلحة والإنفاق العسكري.

فيما جرت تدريبات مشتركة للتصدي للغواصات، أمس الجمعة، أجرتها القوات البحرية الكورية الجنوبية، والأميركية، واليابانية، وفق “رويترز”.

وتبادل الجانبان حرب التصريحات، على مستويات سياسية عالية، وسط سباق التسليح في الصواريخ والمعدات العسكرية الفائقة التطور.

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4 صواريخ تهدد سيول

وأطلقت بيونج يانج، خلال أقل من أسبوع، 4 صواريخ باليستية، منها 3 اليوم السبت، في تهديد استباقي للجارة الجنوبية، قبيل احتفال قواتها العسكرية، وفي الوقت ذاته ، ردا على زيارة نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس لسيول.

وأعلنت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة في بيان أن الصاروخين قصيري المدى أُطلقا من سونان شمالي العاصمة الكورية الشمالية.

كما قدرته يئة الأركان أن مدى الصاروخين بلغ 350 كيلومترا وعلى ارتفاع 30 كيلومترا.

الكلمات الدلالية:
صواريخ باليستية كمالا هاريس كوريا الجنوبية كوريا الشمالية

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