اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الأمريكي

تواصل – فريق التحرير :

تلقى وزير الخارجية فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي استعرض خلاله أوجه العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون.

كما تم مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

المملكة والعلاقات الأمريكية

وترتكز العلاقاتُ الثنائية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية على أسس راسخة مبنية على الاحترام والتعاون المتبادل والمصالح المشتركة.

وتحظى العلاقات بمكانة خاصة لدى الجانبين؛ نظراً لتاريخها الذي يعود إلى عام 1931،عندما بدأت رحلة استكشاف وإنتاج النفط في المملكة بشكل تجاري، ومنح حينها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، حقَّ التنقيب عن النفط لشركة أمريكية وتبع ذلك توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين عام 1933 دعمت هذا الجانب الاقتصادي المهم الذي أضحى قوةً اقتصاديةً عالميةً.

وأسس اللقاءُ التاريخي الذي جمع بين الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت على متن الطراد الأمريكي (يو إس إس كونسي) في 14 فبراير 1945، لعقود من العلاقات والشراكة الاستراتيجية القائمة على الاحترام والثقة المتبادلة بين المملكة والولايات المتحدة.

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