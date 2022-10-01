تنبيه مهم من مجلس الصحة الخليجي حول المضادات الحيوية

تواصل – واس:

أطلق مجلس الصحة الخليجي،تحذيرا، من خلال سلسلته التوعوية (إشاعة الأسبوع)، بشأن تناول المضادات الحيوية في حالات نزلات البرد، ومدي خطورة مضاعفاتها، إذا أخذت بغير استشارة طبية.

لا يجب تناولها

وعبر حساباته الرسميه على وسائل التواصل الاجتماعي، نوّه المجلس إلى أن ضرورة تناول المضادات الحيوية عند الإصابة بنزلات البرد إشاعة.

حيث يعتقد الكثير أنه عند إصابتهم بنزلات البرد يجب عليهم المبادرة بأخذ المضادات الحيوية قبل أن تتضاعف وتسوء الحالة.

مضاعفات طويلة وقصيرة المدى

وأضاف المجلس أن المختصين بهذا المجال أكدوا أن المضادات الحيوية لا تفيد في معالجة نزلات البرد التي تتسبب بها الفيروسات.

ونصح بالابتعاد عن المضادات الحيوية لما فيها من مضاعفات قصيرة وطويلة المدى، كما يُنصَح في حالات نزلات البرد والإنفلونزا البسيطة بأخذ قسط من الراحة و الإكثار من تناول السوائل مع أخذ المسكنات بحسب الحاجة.

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