السبت، ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
عبر تمهير.. «التخصصات الصحية» تعلن تفاصيل برنامج التدريب على رأس العمل
ظواهر فلكية في شهر أكتوبر.. تعرف عليها
سقوط قتلى وجرحى.. الشرطة الإيرانية تطلق الرصاص الحي على محتجين في زهدان (فيديو)
تطورات جديدة.. روسيا تنسحب والجيش الأوكراني يعلن سيطرته ويرفع العلم على أراضي ليمان (فيديو)
قبل موجة الانتشار المحتملة.. هل يمكن تناول لقاحي كورونا والإنفلونزا معا ؟
انهيار بناية في العراق واحتجاز 13 داخلها

الرئيسية

 /

فرص

 /

عبر تمهير.. «التخصصات الصحية» تعلن تفاصيل برنامج التدريب على رأس العمل

عبر تمهير.. «التخصصات الصحية» تعلن تفاصيل برنامج التدريب على رأس العمل

عبر تمهير.. «التخصصات الصحية» تعلن تفاصيل برنامج التدريب على رأس العمل
٠٦:٠٥:٤٤ م، السبت، ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) بدء التقديم في برنامج (تمهير) بمدينة الرياض لحديثي وحديثات التخرج، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الفرص التدريبية:

1- متدرب – إدارة الأعمال:
– درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية.

2- متدرب – تقنية المعلومات:
– درجة البكالوريوس في التخصصات التقنية.

الشروط المطلوبة

1- سعودي الجنسية.
2- حاصل على مؤهل (البكالوريوس) في التخصصات المطلوبة أعلاه.
3- أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.
4- أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).
5- لا يشترط الخبرة.

مزايا برنامج (تمهير):

1- تطوير المهارات والخبرات لحديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل السعودي.
2- يساهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج.
3- يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.
4- يحصل المتدرب (خلال فترة التدريب) على حقائب تدريبية إلكترونية.
5- يحصل المتدرب مكافأة مالية من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

نبذة عن (تمهير):

– برنامج (تمهير) من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) يتيح لحديثي التخرج التدريب على رأس العمل داخل المملكة لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 شهور في المنشآت المتميزة بالقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ويمنح مكافأة شهرية قدرها 3000 ريال شهريًا لحملة البكالوريوس.
– يرجى التسجيل في موقع طاقات (تمهير) قبل التقديم على الفرصة المعلنة.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
1- متدرب – إدارة الأعمال:
اضغط هنا

2- متدرب – تقنية المعلومات:
اضغط هنا

الكلمات الدلالية:
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تدريب على رأس العمل تمهير فرص وظائف

مواد ذات صلة

المزيد
معهد أبحاث الحج والعمرة يبدأ استقبال طلبات المشاركين في حجاثون 2022

معهد أبحاث الحج والعمرة يبدأ استقبال طلبات المشاركين في حجاثون 2022

٠٣:٥٣ م، الأحد، ٢٠ فبراير ٢٠٢٢
مكافآت وامتيازات.. «المودة للتنمية الأسرية» تعلن توفر وظائف لحملة البكالوريوس

مكافآت وامتيازات.. «المودة للتنمية الأسرية» تعلن توفر وظائف لحملة البكالوريوس

٠٨:٢٥ م، الخميس، ١٠ فبراير ٢٠٢٢
وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد للعيون

وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد للعيون

٠٩:٣٢ ص، الثلاثاء، ١٣ يوليو ٢٠٢١
وزارة الحج تعلن عن وظائف موسمية شاغرة

وزارة الحج تعلن عن وظائف موسمية شاغرة

١٢:٠١ ص، الأحد، ١٢ مايو ٢٠١٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *