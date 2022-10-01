عبر تمهير.. «التخصصات الصحية» تعلن تفاصيل برنامج التدريب على رأس العمل

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أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) بدء التقديم في برنامج (تمهير) بمدينة الرياض لحديثي وحديثات التخرج، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الفرص التدريبية:



1- متدرب – إدارة الأعمال:

– درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية.

2- متدرب – تقنية المعلومات:

– درجة البكالوريوس في التخصصات التقنية.

الشروط المطلوبة

1- سعودي الجنسية.

2- حاصل على مؤهل (البكالوريوس) في التخصصات المطلوبة أعلاه.

3- أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.

4- أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).

5- لا يشترط الخبرة.

مزايا برنامج (تمهير):

1- تطوير المهارات والخبرات لحديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل السعودي.

2- يساهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج.

3- يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.

4- يحصل المتدرب (خلال فترة التدريب) على حقائب تدريبية إلكترونية.

5- يحصل المتدرب مكافأة مالية من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

نبذة عن (تمهير):

– برنامج (تمهير) من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) يتيح لحديثي التخرج التدريب على رأس العمل داخل المملكة لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 شهور في المنشآت المتميزة بالقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ويمنح مكافأة شهرية قدرها 3000 ريال شهريًا لحملة البكالوريوس.

– يرجى التسجيل في موقع طاقات (تمهير) قبل التقديم على الفرصة المعلنة.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- متدرب – إدارة الأعمال:

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2- متدرب – تقنية المعلومات:

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