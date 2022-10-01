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سقوط قتلى وجرحى.. الشرطة الإيرانية تطلق الرصاص الحي على محتجين في زهدان (فيديو)
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سقوط قتلى وجرحى.. الشرطة الإيرانية تطلق الرصاص الحي على محتجين في زهدان (فيديو)

سقوط قتلى وجرحى.. الشرطة الإيرانية تطلق الرصاص الحي على محتجين في زهدان (فيديو)

سقوط قتلى وجرحى.. الشرطة الإيرانية تطلق الرصاص الحي على محتجين في زهدان (فيديو)
٠٥:٥٢:٣٤ م، السبت، ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت الشرطة الإيرانية، اليوم السبت، الرصاص الحي على محتجين في مدينة زهدان.

وأسفر إطلاق النار الحي على المتظاهرين، من قبل الأمن الإيراني، عن سقوط قتيلين وعشرات الجرحى.

وفي وقت سابق، أعلن «الحرس الثوري» الإيراني مقتل 3 من قواته والباسيج في اشتباكات زاهدان، موضحا أن ضابطا ثانيا كبيرا توفي متأثرا بجروح أصيب بها في اشتباكات جنوب شرقي البلاد.

اشتباكات عنيفة

وقال البيان إن «العقيد حميد رضا هاشمي وهو عضو آخر في جهاز استخبارات الحرس الثوري توفي متأثرا بجروح أصيب بها في اشتباكات أمس  الجمعة ».

وبذلك يرتفع عدد الذين قتلوا أمس (الجمعة) في بلوشستان (جنوب شرق) إلى عشرين بينهم عقيدان من «الحرس الثوري»، في اشتباكات وصفها محافظ بلوشستان حسين مدرس خياباني بأنها «حوادث».

سقوط 20 قتيلا

وأوضح محافظ بلوشستان حسين مدرس خياباني إن عشرين شخصاً جرحوا في الاشتباكات أيضاً.

وكانت وسائل إعلام إيرانية رسمية ذكرت أمس أن قوات الأمن أطلقت النار على مسلحين هاجموا مركزا للشرطة في عاصمة المحافظة زاهدان. وقال خياباني، في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن أعمال العنف التي شهدتها مدينة زاهدان الجمعة خلفت 19 قتيلاً و21 جريحا.

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الكلمات الدلالية:
إيران الرصاص الحي الشرطة الإيرانية زهدان مظاهرات إيران

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