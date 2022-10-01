تطورات جديدة.. روسيا تنسحب والجيش الأوكراني يعلن سيطرته ويرفع العلم على أراضي ليمان (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

شهدت منطقة ليمان شرقي أوكرانيا، تطورات جديدة ومتسارعة، بعد أن أعلن جيش كييف حصار آلاف من الجنود الروس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، انسحابها من المنطقة.

وأكد متحدث باسم الجيش الأوكراني، اليوم السبت، أن قواته حاصرت القوات الروسية حول معقل شديد الأهمية لموسكو في بلدة ليمان.

وأضاف سيرهي تشيريفاتي، المتحدث باسم قوات الشرق الأوكراني أنه يوجد في ليمان ما بين 5000 و5500 جندي روسي، لكن عدد القوات المحاصرة قد يكون انخفض بسبب الخسائر في صفوف الجنود الذين يحاولون الفرار من الحصار.

فيما نشر أحد المسؤولين في مكتب الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي، فيديو يؤكد دخول قوات بلاده البلدة.

وأظهر المقطع المصور عددا من الجنود الأوكران اليوم السبت عند مشارف البلدة الشرقية يرفعون علم بلادهم.

فيما قال أحد الجنود قبل أن يثبت العلم “هذا علامة ترحيب (في إشارة إلى العالم)، نحن في طريقنا إلى قلب ليمان”.

يأتى ذلك، بعد أن أعلن مسؤولون أوكرانيون أمس السيطرة على قريتين تقعان على مقربة شديدة من معقل ليمان، وهما يامبل الواقعة على بعد نحو 12 كيلومترا جنوب شرقي ليمان، ودروبيشيف الواقعة على بعد نحو عشرة كيلومترات شمال غربي المدينة المهمة.