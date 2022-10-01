السبت، ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
عبر تمهير.. «التخصصات الصحية» تعلن تفاصيل برنامج التدريب على رأس العمل
ظواهر فلكية في شهر أكتوبر.. تعرف عليها
سقوط قتلى وجرحى.. الشرطة الإيرانية تطلق الرصاص الحي على محتجين في زهدان (فيديو)
تطورات جديدة.. روسيا تنسحب والجيش الأوكراني يعلن سيطرته ويرفع العلم على أراضي ليمان (فيديو)
قبل موجة الانتشار المحتملة.. هل يمكن تناول لقاحي كورونا والإنفلونزا معا ؟
انهيار بناية في العراق واحتجاز 13 داخلها

الرئيسية

 /

صحة

 /

قبل موجة الانتشار المحتملة.. هل يمكن تناول لقاحي كورونا والإنفلونزا معا ؟

قبل موجة الانتشار المحتملة.. هل يمكن تناول لقاحي كورونا والإنفلونزا معا ؟

قبل موجة الانتشار المحتملة.. هل يمكن تناول لقاحي كورونا والإنفلونزا معا ؟
٠٥:٣٠:٢٦ م، السبت، ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير :

تستعد العديد من الدول  للانتشار المتوقع لفيروس «كورونا المستجد» شتاءً بحملات تطعيم بالجرعات المعززة من لقاحات «كورونا» من أجل إكساب مواطنيها مزيداً من المناعة.

والسؤال هنا هل يمكن للشخص الذي تقدم لمراكز التطعيم للحصول على الجرعات المعززة، أن يطلب في الوقت نفسه الحصول على لقاح الإنفلونزا، لأنه أيضاً من اللقاحات المطلوب التحصين بها قبل دخول فصل الشتاء؟ أم أنه يتعين على من حصل على معززات لقاح «كورونا»، الانتظار بعضاً من الوقت للحصول على لقاح الإنفلونزا؟

استقبال جسم الإنسان للقاحين معاً آمن تماماً

في هذا السياق ، يقول توهين روي، الباحث بمركز «جريتر لورانس» لصحة الأسرة بجامعة تافتس ، إن استقبال جسم الإنسان للقاحين معاً آمن تماماً، رغم بعض الإرهاق الذي قد يشعر به الشخص».

وأضاف: «نظراً لأن الشخص يحصل على لقاحين في وقت واحد، فقد يشعر ببعض القلق في الأيام القليلة المقبلة، وهذا لا يعني أن اللقاحين معاً تسببا في إصابته بالمرض أو أن جسمه سيواجه مشكلة، لكن هذا يعني فقط أن جسمه يكتسب مناعة ويستخدم الكثير من الطاقة لإنتاج الأجسام المضادة».

ولا يقلل الحصول على اللقاحين معاً من «فعالية» أحدهما، كما لا يسبب ذلك أي تغييرات في أي من اللقاحين، كما يؤكد روي. ويخشى روي من إحجام البعض عن لقاح الإنفلونزا، بحجة أن العامين الماضيين لم يشهدا إصابات كبيرة بالإنفلونزا.

وتابع: «شهدنا عدداً قليلاً من حالات الإنفلونزا، لأن الكثير من الأشخاص كانوا يتخذون احتياطات (كوفيد – 19) مثل غسل اليدين وارتداء الأقنعة وتجنب الآخرين أثناء المرض، لكن مع عودتنا إلى حياتنا اليومية العادية، التي من خلالها تنتشر الإنفلونزا بسرعة كبيرة، شهدنا ارتفاعاً طفيفاً في الإنفلونزا».

ويوصي “روي” بالحصول على لقاح الإنفلونزا بمجرد توفره. ويقول: «من الأفضل أن يحصل الشخص على لقاح الإنفلونزا قبل أن يتعرض للفيروس، لأن جسمه يستغرق بضعة أسابيع لبناء مناعة كاملة بعد الحصول على اللقاح».

اقرأ أيضا :

استشاري: الإنفلونزا الموسمية تستمر حتى 10 أيام ولا فرق بين أعراضها وكورونا (فيديو)

الكلمات الدلالية:
الانفلونزا كورونا كورونا المستجد كوفيد 19 لقاح الانفلونزا لقاح كورونا

مواد ذات صلة

المزيد
طبيب عظام يحذِّر من «عمليات الغضروف»: نلجأ لها في حالة واحدة فقط (فيديو)

طبيب عظام يحذِّر من «عمليات الغضروف»: نلجأ لها في حالة واحدة فقط (فيديو)

٠٨:٥٨ م، الأثنين، ١٩ فبراير ٢٠١٨
البدانة قبل سن 25 تزيد من خطر السمنة “المفرطة”

البدانة قبل سن 25 تزيد من خطر السمنة “المفرطة”

١٠:٥٩ ص، الأحد، ١١ مايو ٢٠١٤
دراسة تحذر من «أدوية الكوليسترول» لهذه الأسباب

دراسة تحذر من «أدوية الكوليسترول» لهذه الأسباب

٠٦:٤٢ م، الثلاثاء، ٢٤ أكتوبر ٢٠١٧
استشاري: شرب الماء الساخن على الريق لا يعالج أمراض الضغط والربو والصرع

استشاري: شرب الماء الساخن على الريق لا يعالج أمراض الضغط والربو والصرع

١١:٣٢ م، الجمعة، ٠٥ أكتوبر ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *