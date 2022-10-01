ظواهر فلكية في شهر أكتوبر.. تعرف عليها

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توقع الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الأحوال الجوية، خالد بن صالح الزعاق، عدة ظواهر تحدث خلال شهر أكتوبر الجاري.

ماذا تعني كلمة أكتوبر

وقال الزعاق إن شهر أكتوبر هو الشهر العاشر من شهور السنة الميلادية، وهو أحد الشهور السبعة التي تتكون من 31 يوما.

واضاف أن كلمة أكتوبر مشتقة من اللفظة الرومانية”آكتو”، والتي تعني الثامن، فهو الشهر الثامن في السنة الرومانية القديمة، ولكن مع تغيير التقويم الجريحوري تحول إلى الشهر العاشر.

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في تشرين ينتهي العنب والتين

وبيّن الزعاق أن شهر أكتوبر يطلق عليه في الشام “تشرين أول” وتعني السابق واللاحق، ويكمله”تشرين الثاني”، حيث تنتهي الفاكهة الصيفية، ومن الأقوال المأثورة: “في تشرين ينتهي العنب والتين”

ظواهر شهر أكتوبر

ولفت الباحث الفلكي إلى أن أول شهر أكتوبر يتساوى الليل والنهار، ثم يبدأ الليل في فترة أطول، وفي منتصفه يبدأ الوسم، وتكثر الأمراض، ولكن يبدأ الجو في الاعتدال، وفي آخره تختفي الرطوبة، وتبدأ الحشرات في الاختباء.