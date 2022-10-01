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سابقة تاريخية.. فوز مسجونين في انتخابات مجلس الأمة الكويتي
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سابقة تاريخية.. فوز مسجونين في انتخابات مجلس الأمة الكويتي

سابقة تاريخية.. فوز مسجونين في انتخابات مجلس الأمة الكويتي

سابقة تاريخية.. فوز مسجونين في انتخابات مجلس الأمة الكويتي
٠٥:١٤:٢٨ م، السبت، ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أسفرت نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي، عن مفاجأة تعد سابقة تاريخية من نوعها، حيث أظهرت فوز اثنين من المرشحين المسجونين.

وحسب الإعلام الكويتي، حقّق النائبان حامد محري البذالي ومرزوق الخليفة معادلة انتخابية نادرة بفوزهما في الانتخابات، وهما داخل السجن المركزي.

ونجح النائب مرزوق الخليفة في المحافظة على مقعد قبيلة شمّر في الدائرة الرابعة، على الرغم من وجوده في السجن، تنفيذا لحكم تنفيذاً لحُكم صادر بحقه في قضية انتخابات فرعية.

وفي الدائرة الثانية، حصل النائب حامد البذالي على المركز الرابع، على الرغم أنه محجوز في الحبس الاحتياطي، بانتظار عرضه على القاضي في 20 أكتوبر، في قضية “تشاورية بني غانم”.

الكلمات الدلالية:
السجن المركزي الكويت انتخابات مجلس الأمة مجلس الأمة الكويتي

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