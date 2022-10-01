السبت، ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
انهيار بناية في العراق واحتجاز 13 داخلها
سابقة تاريخية.. فوز مسجونين في انتخابات مجلس الأمة الكويتي
101 ألف طن سنويا .. إنتاج المملكة من العنب في 10 مناطق
رفع تغطية الغسل من 100 ألف إلى 180 ألف ريال.. توضيح هام من «الضمان الصحي»
بعد وفاة الزيلعي.. أسباب وأعراض مرض التصلب الجانبي الضموري
بدء إزالة حي العدل والفضل .. وفصل الخدمات عن «أم السلم» و «كيلو 14»

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

انهيار بناية في العراق واحتجاز 13 داخلها

انهيار بناية في العراق واحتجاز 13 داخلها

انهيار بناية في العراق واحتجاز 13 داخلها
٠٥:١٩:٢٦ م، السبت، ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – وكالات:

انهارت بناية بمنطقة الكرادة، بالعاصمة العراقية بغداد، واحتجز 13 شخصا داخلها، قبل أن تتعامل فرق الدفاع المدني العراقي مع الحادث.

بيان الدفاع المدني

وأعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، اليوم، في بيان، إنها تتعامل مع حادث انهيار بناية بمنطقة الكرادة بالعاصمة بغداد.

وأسفر الحادث عن احتجاز 13 شخصا داخل البناية المنهارة، حسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية.

اقرأ أيضا:

جرحى من الشرطة والمدنيين في العراق بعد جلسة البرلمان

إنقاذ المحتجزين

وأضاف بيان الدفاع المدني العراقي، إن الفرق تمكنت من إنقاذ 13 شخصا، احتجزوا داخل البناية المنهارة، فيما تواصل الفرق أعمال الإنقاذ والتعامل مع الحادث.

 

الكلمات الدلالية:
احتجاز 13 شخصا الدفاع المدني العراقي العراق انهيار بناية بغداد منطقة الكرادة

مواد ذات صلة

المزيد
«المياه الوطنية»: تجهيزات مبكرة لاستقبال موسم الحج

«المياه الوطنية»: تجهيزات مبكرة لاستقبال موسم الحج

٠٣:٢٨ م، السبت، ٢٩ أغسطس ٢٠١٥
«الحج خطوة بخطوة» دورة بتعاوني القطيف الخميس المقبل

«الحج خطوة بخطوة» دورة بتعاوني القطيف الخميس المقبل

١٢:١١ م، الثلاثاء، ٠٨ سبتمبر ٢٠١٥
ترقية الجنرال الأمريكي المسؤول عن «البرنامج الفاشل» لتدريب ثوار سوريا

ترقية الجنرال الأمريكي المسؤول عن «البرنامج الفاشل» لتدريب ثوار سوريا

٠٣:٥٢ م، الثلاثاء، ٢٠ أكتوبر ٢٠١٥
العميري: استقدام العاملات الهنديات خلال 3 أشهر

العميري: استقدام العاملات الهنديات خلال 3 أشهر

١٠:٢٥ ص، الثلاثاء، ١٢ أغسطس ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *