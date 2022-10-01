انهيار بناية في العراق واحتجاز 13 داخلها

تواصل – وكالات:

انهارت بناية بمنطقة الكرادة، بالعاصمة العراقية بغداد، واحتجز 13 شخصا داخلها، قبل أن تتعامل فرق الدفاع المدني العراقي مع الحادث.

بيان الدفاع المدني

وأعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، اليوم، في بيان، إنها تتعامل مع حادث انهيار بناية بمنطقة الكرادة بالعاصمة بغداد.

وأسفر الحادث عن احتجاز 13 شخصا داخل البناية المنهارة، حسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية.

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إنقاذ المحتجزين

وأضاف بيان الدفاع المدني العراقي، إن الفرق تمكنت من إنقاذ 13 شخصا، احتجزوا داخل البناية المنهارة، فيما تواصل الفرق أعمال الإنقاذ والتعامل مع الحادث.