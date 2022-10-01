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بدء إزالة حي العدل والفضل .. وفصل الخدمات عن «أم السلم» و «كيلو 14»

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بدء إزالة حي العدل والفضل .. وفصل الخدمات عن «أم السلم» و «كيلو 14»

بدء إزالة حي العدل والفضل .. وفصل الخدمات عن «أم السلم» و «كيلو 14»

بدء إزالة حي العدل والفضل .. وفصل الخدمات عن «أم السلم» و «كيلو 14»
٠٤:١٩:٥٩ م، السبت، ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، اليوم السبت، أنها بدأت في أعمال الإزالة بحي “العدل والفضل” وذلك بعد انتهاء مرحلة الإشعارات وإخلاء المنازل من السكان.

وفي السياق ذاته قامت اللجنة بفصل الخدمات عن منازل المناطق العشوائية في أم السلم وكيلو 14 .

وتواصل لجنة الأحياء العشوائية أعمالها حسب الخطة التنفيذية والجدول الزمني المعلن، مؤكدة استمرار تقديم خدماتها لسكان هذه الأحياء من خلال مقر اللجنة أو عبر الموقع الإلكتروني لأمانة محافظة جدة والتي من أبرزها:

–  خدمات نقل العفش.

– السلال الغذائية.

– خدمات التسكين الدائم.

– التسكين المؤقت لحين استلام التعويض أو السكن الدائم.

– خدمة التقديم على التعويض.

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الكلمات الدلالية:
إخلاء احياء حي العدل والفضل عشوائيات جدة قطع الخدمة

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