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بعد وفاة الزيلعي.. أسباب وأعراض مرض التصلب الجانبي الضموري
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بعد وفاة الزيلعي.. أسباب وأعراض مرض التصلب الجانبي الضموري

بعد وفاة الزيلعي.. أسباب وأعراض مرض التصلب الجانبي الضموري

بعد وفاة الزيلعي.. أسباب وأعراض مرض التصلب الجانبي الضموري
٠٤:٣٨:٠٢ م، السبت، ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تسبب مرض التصلب الجانبي الضموري، في وفاة اللاعب خالد الزيلعي، لاعب نادي النصر والمنتخب السابق، ويفقد الأشخاص المصابون بهذه الحالة السيطرة على حركة العضلات، أي العضلات اللازمة للحركة، والتحدّث، والبلع، والتنفّس.

لا يوجد له علاج

ويعرف المرض أيضًا باسم لوجريج، نسبة للاعب البيسبول الأمريكي الشهير الذي تقاعد عام 1939، بسبب تشخيص إصابته بهذا المرض.

وبين أشهر من أصيبوا بالمرض العالم الفيزيائي الشهير، ستيفن هوكينج، الذي توفي عن عمر يناهز 76 عامًا، حسب “CNN”.

فيما لا يعرف سوى القليل عن أسباب المرض ولا يوجد علاج له،  وتعد هذه الحالة أكثر شيوعًا بين الرجال أكثر من النساء.

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أسباب التصلب الجانبي الضموري

  • ضعف في الساقين أو القدمين أو الكاحلين
  • صعوبة في المشي أو أداء الأنشطة اليومية العادية
  • التعثر والسقوط
  • تشنُّج في العضلات ووَخْز في الذراعين والكتفين واللسان
  • ضعف اليدين أو صعوبة تحريكهم
  • البكاء أو الضحك أو التثاؤُب غير الملائم للموقف
  • تغيرات معرفية وسلوكية
  • تداخل الكلام أو مشكلات في البلع

وهناك نوعان من التصلب الجانبي الضموري: الفردي، الأكثر شيوعًا، والوراثي.

وتوجد احتمالية بتوريث الأشخاص المصابين للمرض بنسبة 50% لأطفالهم، ويعيش الأشخاص المصابين بمرض التصلب الجانبي الضموري العائلي بين عام وعامين فقط كمعدّل وسطي، بعد ظهور الأعراض.

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