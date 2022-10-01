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كيف تقوم بتعبئة أسطوانات الغاز «الفايبر» بجهاز البيع الذاتي (فيديو)

كيف تقوم بتعبئة أسطوانات الغاز «الفايبر» بجهاز البيع الذاتي (فيديو)

كيف تقوم بتعبئة أسطوانات الغاز «الفايبر» بجهاز البيع الذاتي (فيديو)
٠٤:٠١:٥٠ م، السبت، ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

نشر أحد المختصين مقطع فيديو يشرح فيه عمليًا طريقة التعبئة الذاتية لأسطوانات الغاز.

وظهر المختص في الفيديو وهو يقف أمام ماكينة الخدمة الذاتية لاستبدال أسطوانة الغاز، ويقوم بشرح الطريقة بسهولة. .

وأوضح المختص، خطوات الحصول على الخدمة، من خلال الشاشة الرئيسية للماكينة، وقال، يتم اختيار استبدال أسطوانة، ثم وضع الأسطوانة الفارغة، في المكان المخصص لها وغلق الباب.

وأشار إلى أنه يتم التحقق من تعبئة الأسطوانة من خلال الشاشة الرئيسية للماكينة، وبعد ذلك يتم الدفع، وأخذ الأسطوانة.

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جهاز البيع الذاتي طريقة تعيئة اسطوانة الغاز غاز فايبر مختص في الغاز

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