«تسلا» تكشف عن الروبوت «أوبتيموس».. وماسك يعلن توقعاته

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كشف الملياردير الأمريكي ورجل الأعمال إيلون ماسك، أمس الجمعة، عن نموذج أول للروبوت “أوبتيموس”، خلال فعالية “يوم الذكاء الاصطناعي” في مكتب شركة تسلا، في بالو ألتو، بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

أمامه الكثير من الوقت

وقال ماسك: “لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتحسين أوبتيموس وإثبات كفاءته”، لكنه استدرك: “إن نشاط تسلا في مجال الروبوتات سيكون أكثر قيمة من سياراتها”.

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توقعات ماسك للروبوت “أوبتيموس”

وتوقع ماسك أن يكون “أوبتموس”: “روبوت بارع للغاية” تهدف تسلا إلى إنتاجه بالملايين، وقال إنه يتوقع أن يتكلف أقل من 20 ألف دولار، حسب “Investing”.

واعترف ماسك، وممثلو “تسلا” بأن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتحقيق ما تهدف إليه الشركة من إنتاج روبوت بكميات كبيرة وبتكلفة منخفضة باستخدام تقنية صممتها تسلا ستكون قادرة على أن تحل محل البشر في العمل.