شاهد .. مدير تعليم جدة يقبل رأس مُعلم لمبادرته بتدريب الطلاب مجانا

تواصل – فريق التحرير :

تداول ناشطون مقطع فيديو يظهر مدير تعليم جدة نايف الزراع، وهو يُصر على تقبيل رأس مُعلم لمبادرته بتدريب الطلاب على اختبار القدرات مجاناً.

ويظهر الفيديو المعلم الذي كان يتكأ على العكاز، في وقت قام فيه مدير التعليم بجدة بإمساك رأسه وبدأ في تقبيلها.

بدوره قام المعلم هو الآخر بتقبيل رأس مدير تعليم جدة في مشهد أخوي يدل على مدى الحب والاحترام والتقدير المتبادل.

انطلاق فعاليا مبادرة “كلنا نقدرك”

جاء ذلك خلال فعاليات مبادرة كلنا نقدرك، التي انطلقت أمس في ردسي مول والتي تنفذها الجمعية بالتعاون مع تعليم جدة، للاحتفاء بالمعلمين والمعلمات وتكريمهم، تزامناً مع اليوم العالمي للمعلم.

وأطلقت جمعية المبادرات المتميزة بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بجدة، حزمة من الفعاليات تحت شعار “كلنا نقدرك”؛ بهدف تكريم المعلمين والمعلمات بجدة والإشادة بدورهم في المجتمع.

وانطلقت الفعاليات في عدد من المراكز التجارية الكبرى بجدة، برعاية “الزارع” وبحضور رئيس مجلس إدارة جمعية المبادرات المتميزة الدكتور غسان السليمان، وقيادات التعليم بجدة وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

اقرأ أيضا :

أمير جدة يرعى حفل تكريم الأهالي للمعلمين