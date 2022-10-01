مشروع مدينة نيوم يعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

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أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير المشروع.

مدير مكتب.

خبير سياسة وتنظيم الطاقة.

رئيس مكتب الشاشة.

أخصائي مجلس.

إرسال مدرس التربية الخاصة.

محلل هيكلة الصفقات.

مدير تنظيمي ، دائرة الترفيه بهيئة نيوم.

مدير – السياسة والتخطيط.

مدير سكرتارية مجلس الإدارة.

مدير نظم المعلومات الجغرافية (البيئة).

مدير الحضانة والبذور.

مدير أول لائحة الغازات الدفيئة والكربون.

مدير – العلوم والتصاريح والمشاركة التنظيمية.

محلل إستراتيجي.

اخصائي تصميم السكك الحديدية للشحن.

مدير هيكلة الصفقات.

مدير – الطبيعة والبيئة المشاركة والحوكمة وتطوير السياسات.

المدير التنفيذي لقسم التنقل.

مدير علاقات المستثمرين.

أخصائي أول ، لوائح التنوع البيولوجي والامتثال.

مدير الإدارة القائمة على النظام البيئي والتخطيط المكاني.

رئيس قسم البنوك.

رئيس علاقات الضيوف.

قيادة تجربة العملاء.

وظائف أخرى متعددة …

طريقة التقديم :

أوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 أكتوبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا)

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