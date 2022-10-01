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مشروع مدينة نيوم يعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
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مشروع مدينة نيوم يعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

مشروع مدينة نيوم يعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

مشروع مدينة نيوم يعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
٠٣:٤٥:٥٩ م، السبت، ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير المشروع.
مدير مكتب.
خبير سياسة وتنظيم الطاقة.
رئيس مكتب الشاشة.
أخصائي مجلس.
إرسال مدرس التربية الخاصة.
محلل هيكلة الصفقات.
مدير تنظيمي ، دائرة الترفيه بهيئة نيوم.
مدير – السياسة والتخطيط.
مدير سكرتارية مجلس الإدارة.
مدير نظم المعلومات الجغرافية (البيئة).
مدير الحضانة والبذور.
مدير أول لائحة الغازات الدفيئة والكربون.
مدير – العلوم والتصاريح والمشاركة التنظيمية.
محلل إستراتيجي.
اخصائي تصميم السكك الحديدية للشحن.
مدير هيكلة الصفقات.
مدير – الطبيعة والبيئة المشاركة والحوكمة وتطوير السياسات.
المدير التنفيذي لقسم التنقل.
مدير علاقات المستثمرين.
أخصائي أول ، لوائح التنوع البيولوجي والامتثال.
مدير الإدارة القائمة على النظام البيئي والتخطيط المكاني.
رئيس قسم البنوك.
رئيس علاقات الضيوف.
قيادة تجربة العملاء.
وظائف أخرى متعددة …

طريقة التقديم :

أوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 أكتوبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا)

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