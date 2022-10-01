مشروع مدينة نيوم يعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
تواصل – فريق التحرير :
أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
مدير المشروع.
مدير مكتب.
خبير سياسة وتنظيم الطاقة.
رئيس مكتب الشاشة.
أخصائي مجلس.
إرسال مدرس التربية الخاصة.
محلل هيكلة الصفقات.
مدير تنظيمي ، دائرة الترفيه بهيئة نيوم.
مدير – السياسة والتخطيط.
مدير سكرتارية مجلس الإدارة.
مدير نظم المعلومات الجغرافية (البيئة).
مدير الحضانة والبذور.
مدير أول لائحة الغازات الدفيئة والكربون.
مدير – العلوم والتصاريح والمشاركة التنظيمية.
محلل إستراتيجي.
اخصائي تصميم السكك الحديدية للشحن.
مدير هيكلة الصفقات.
مدير – الطبيعة والبيئة المشاركة والحوكمة وتطوير السياسات.
المدير التنفيذي لقسم التنقل.
مدير علاقات المستثمرين.
أخصائي أول ، لوائح التنوع البيولوجي والامتثال.
مدير الإدارة القائمة على النظام البيئي والتخطيط المكاني.
رئيس قسم البنوك.
رئيس علاقات الضيوف.
قيادة تجربة العملاء.
وظائف أخرى متعددة …
طريقة التقديم :
أوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 أكتوبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا)
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