النفط يحقق أول مكاسب أسبوعية بعد أكثر من شهر

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رغم تراجع أسعار خامي النفط “برنت” و”غرب تكساس”، في تعاملات متقلبة، أمس الجمعة، تمكن النفط من الإغلاق على مكاسب أسبوعية، للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي وتحديدا منذ 5 أسابيع.

العقود الآجلة للنفط

سجلت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر انخفاضا بـ 53 سنتًا أو 0.6%، إلى 87.96 دولارًا للبرميل. فيما انخفض عقد ديسمبر الأكثر نشاطًا بمقدار 2.07 دولارًا عند 85.11 دولارًا.

وفي الوقت ذاته، هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.74 دولار أو 2.1% إلى 79.49 دولار، حسب “الاقتصادية” نقلا عن “رويترز”.

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4% مكاسب أسبوعية

وصعد كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 1%، في وقت سابق من الجلسة، وحققا مكاسب أسبوعية بنحو 4%، وهو أول ارتفاع أسبوعي لهما منذ أغسطس الماضي، بعد تسجيل أدنى مستويات في 9 أشهر خلال الأيام الماضية.

وارتفعت أسعار النفط، مدعومة بانخفاض الدولار، في وقت سابق من الأسبوع، من أعلى مستوياته في 20 عاما، ويجعل تراجع الدولار النفط المقوم بالعملة الأمريكية أرخص لحائزي العملات الأخرى.