«ميتا» تخرج من نادي التريليون وتفقد ثلثي قيمتها

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خرجت شركة ميتا الأمريكية، مالكة تطبيقات “فيسبوك، و”واتساب” و”انستجرام” من نادي التريليون دولار لقيم الشركات السوقية.

قيمة السهم 364 مليار دولار

وفقد سهم الشركة -بالفعل- نحو ثلثي قيمته، خلال عام واحد، وهبطت قيمته حالياً إلى 364 مليار دولار، بعد أن بلغت القيمة أعلى تريليون دولار قبل تحولها من Facebook إلى Meta.

فيما تستعد الشركة حالياً للكشف عن نتائج أعمالها الفصلية والتي من المتوقع أن تشهد تراجعاً في الإيرادات للربع الثاني على التوالي.

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«ميتا» تقاوم

على الرغم من الأداء السلبي الذي تشهده Meta فإنها لا تزال تحتل موقعاً مهيمناً في مجال الإعلانات كما أنها أحد أكثر نماذج الأعمال ربحية.

وكان عام 2020 هو الأبطأ في نمو إيرادات Meta وذلك بفعل تداعيات كورونا، ومع ذلك ارتفعت بنحو 22%، حسب ما نشر موقع “CNBC”.

من جانبه، أبدى جيرمي بوندي، الرئيس التنفيذي لشركة تسويق التطبيقات Liftoff، قلقه بشأن التدفقات النقدية لدى Meta على مدار السنوات القليلة المقبلة، وكذلك قدرة الشركة على الفوز بالجيل المقبل.

في حين يرى بوندي أن الجيل الجديد ينتقل إلى TikTok حيث يتمكن المستخدمون من تصوير مقاطع فيديو قصيرة وسريعة الانتشار.