السبت، ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
أمطار رعدية على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء
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أمطار رعدية على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء

أمطار رعدية على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء

أمطار رعدية على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء
٠٣:٠١:٠٦ م، السبت، ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, على محافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والمخواة, وقلوة, وغامد الزناد, والحجرة والأجزاء المجاورة لها.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير ، الباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

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توقعات «الأرصاد» : طقس مستقر على معظم مناطق المملكة

الكلمات الدلالية:
أمكار رعدية الأرصاد طقس السعودية منطقة الباحة

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