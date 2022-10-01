مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر أكتوبر
تواصل- فريق التحرير:
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن 3 إقرارات ضريبية يتم تقديمها وسدادها خلال شهر أكتوبر الجاري.
وكشفت “الزكاة والجمارك”، عن الإقرارات في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وهم:
– ضريبة الاستقطاع.
– القيمة المضافة الشهرية .
– القيمة المضافة ربع السنوية.
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وعن مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر أكتوبر، أوضحت أنها تكون كالتالي:
1- 10 أكتوبر هو آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة الاستقطاع عن شهر سبتمبر 2022م.
2- 31 أكتوبر هو آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة القيمة المضافة الشهرية، عن شهر سبتمبر 2022م.
3- 31 أكتوبر هو آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة القيمة المضافة ربع السنوية، عن الربع الثالث لعام 2022م.
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