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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن 3 إقرارات ضريبية يتم تقديمها وسدادها خلال شهر أكتوبر الجاري.

وكشفت “الزكاة والجمارك”، عن الإقرارات في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وهم:

– ضريبة الاستقطاع.

– القيمة المضافة الشهرية .

– القيمة المضافة ربع السنوية.

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وعن مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر أكتوبر، أوضحت أنها تكون كالتالي:

1- 10 أكتوبر هو آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة الاستقطاع عن شهر سبتمبر 2022م.

2- 31 أكتوبر هو آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة القيمة المضافة الشهرية، عن شهر سبتمبر 2022م.

3- 31 أكتوبر هو آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة القيمة المضافة ربع السنوية، عن الربع الثالث لعام 2022م.

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