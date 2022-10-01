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مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر أكتوبر

مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر أكتوبر

مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر أكتوبر
٠٢:٣١:٠٤ م، السبت، ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن 3 إقرارات ضريبية يتم تقديمها وسدادها خلال شهر أكتوبر الجاري.

وكشفت “الزكاة والجمارك”، عن الإقرارات في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وهم:

– ضريبة الاستقطاع.

– القيمة المضافة الشهرية .

– القيمة المضافة ربع السنوية.

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وعن مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر أكتوبر، أوضحت أنها تكون كالتالي:

 

1-  10 أكتوبر هو آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة الاستقطاع عن شهر سبتمبر 2022م.

 

2-  31 أكتوبر هو آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة القيمة المضافة الشهرية، عن شهر سبتمبر 2022م.

 

3-  31 أكتوبر هو آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة القيمة المضافة ربع السنوية، عن الربع الثالث لعام 2022م.

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إقرار ضريبي اخبار السعودية الزكاة والجمارك ضريبة شهر أكتوبر

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