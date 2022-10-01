رابط التقديم والشروط.. تعرف على وظائف شركة الاتصالات STC

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أعلنت شركة الاتصالات STC، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة، لحملة البكالوريوس، وذلك في عدد من التخصصات، وفق الشروط التالية:

شروط التقديم

– أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصصات الهندسة وتقنية المعلومات أو ما يعادلها.

– يمتلك الخبرة اللازمة التي لا تقل عن 5 سنوات في نفس مجال التخصص.

– أن يكون الفرد حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ” إدارة الأعمال، الاقتصاد ونظم المعلومات” ، أو ما يعادلها.

– أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات ذات صلة.

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التخصصات المطلوبة

– مدير شعبة المنصات وتمكين البيانات.

– محلل أول اتصالات تسويقية.

– مشرف مراقبة مالية.

– أخصائي موازنة.

– مشرف علاقات استراتيجية.

رابط التقديم

يمكن التقديم لوظائف شركة الاتصالات STC عبر الرابط: ( هنا ).