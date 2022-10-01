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5 أسباب وراء احمرار العين .. وطريقة سهلة للعلاج
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5 أسباب وراء احمرار العين .. وطريقة سهلة للعلاج

5 أسباب وراء احمرار العين .. وطريقة سهلة للعلاج

5 أسباب وراء احمرار العين .. وطريقة سهلة للعلاج
٠٢:١٥:٥٠ م، السبت، ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

كشفت الدكتورة نيسا أسلم، طبيبة عامة ومستشارة في شركة “جولدن آي”، عن الأسباب المختلفة التي تؤدي لاحمرار العين، وهي كالتالي:

التهاب الجفن:

ينشأ عن عدوى بكتيرية تؤدي إلى التهاب قاعدة الجفن، وهو حالة شائعة تصيب العين وتؤدي لاحمرارها.

وغالبا ما تكون هذه الحالة ناتجة عن اقتراب منتجات التجميل المتسخة أو منتهية الصلاحية من العين.

الأمراض الالتهابية والمعدية:

غالبا ما تسبب الالتهابات والأمراض المعدية سواء كان منشأها جرثومي أو فيروسي، احمرار العين، وإفرازات مائية قد تميل للصفرة أحيانا.

كوفيد-19:

من الممكن أن يكون احمرار العينين واحدا من الأعراض الجانبية المرافقة للإصابة بفيروس كوفيد-19.

الحساسية:

يمكن أن تسبب احمرار العين، حيث أن عث الغبار وأحياناً شعر الحيوانات قد يسببان ردود فعل تحسسية يمكن أن يسبب ذلك الاحمرار.

العدسات اللاصقة:

تسبب تآكلا في سطح العين ويسمح بانتقال العدوى ووجد الباحثون مؤخرا أن إعادة استخدام العدسات أو ارتدائها ليلا أو أثناء الاستحمام يزيد من خطر إصابة الشخص بالتهاب القرنية الشوكي.

كيف تعالج عينك الحمراء

وفي شرحها لطريقة العلاج، قالت الدكتورة نيسا أسلم، إنه عندما يتعلق الأمر بعلاج الاحمرار، يجب أن تكون سريعا ونظيفا للغاية.

واقترحت استخدام قطرات أو مرهم للعين يحتوي على ثنائي ميثيل مما يقلل من خطر زيادة وتكاثر البكتيريا.

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