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ارتفاع حصيلة تفجير مركز تعليمي في كابول بأفغانستان إلى 35 قتيلا
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ارتفاع حصيلة تفجير مركز تعليمي في كابول بأفغانستان إلى 35 قتيلا

ارتفاع حصيلة تفجير مركز تعليمي في كابول بأفغانستان إلى 35 قتيلا

ارتفاع حصيلة تفجير مركز تعليمي في كابول بأفغانستان إلى 35 قتيلا
٠١:٥٢:٥٤ م، السبت، ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

كشفت تقارير إعلامية عن ارتفاع  حصيلة القتلى جراء تفجير انتحاري استهدف قاعة دراسية في كابول إلى 35 شخصاً على الأقل، وفقا لـ “فرانس برس” السبت.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة أن “الحصيلة الأخيرة لضحايا الاعتداء بلغت 35 قتيلاً على الأقل و82 جريحاً”، وذلك في إشارة إلى هجوم الجمعة على مركز تعليمي في العاصمة الأفغانية.

تفاصيل الحادث

وقالت الشرطة الأفغانية إن التفجير استهدف مركز “كاج” التعليمي في منطقة “داشتي بارشي” في الجزء الغربي من كابل، فيما أكد مسؤولون من “كاج” أن التفجير وقع خلال إجراء الطلاب امتحان جامعي تطبيقي.

وبحسب معلومات موثوقة، فإن غالبية سكان المنطقة ينتمون إلى أقلية الهزارة العرقية، التي تعرّضت لهجمات في السابق من عدة فصائل محلية مختلفة معها فكريا.

طالبان تسيطر على أفغانستان

وسيطرت حركة طالبان على أفغانستان، بعد ما يقرب من 20 عاماً على الإطاحة بها من قبل تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة.

وشجعهم انسحاب القوات الأمريكية على التقدم بوتيرة أسرع، وهم الآن يسيطرون على جميع المدن الرئيسية، بما في ذلك العاصمة كابل.

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الكلمات الدلالية:
أفغانستان الحكومة الأفغانية حركة طالبان طالبان

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