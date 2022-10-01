الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 3 من قواته في اشتباكات زهدان

تواصل – فريق التحرير :

أعلن «الحرس الثوري» الإيراني مقتل 3 من قواته والباسيج في اشتباكات زاهدان، موضحا أن ضابطا ثانيا كبيرا توفي متأثرا بجروح أصيب بها في اشتباكات جنوب شرقي البلاد.

بيان يكشف تفاصيل مقتل الضابط

وقال البيان إن «العقيد حميد رضا هاشمي وهو عضو آخر في جهاز استخبارات الحرس الثوري توفي متأثرا بجروح أصيب بها في اشتباكات أمس الجمعة ».

وبذلك يرتفع عدد الذين قتلوا أمس (الجمعة) في بلوشستان (جنوب شرق) إلى عشرين بينهم عقيدان من «الحرس الثوري»، في اشتباكات وصفها محافظ بلوشستان حسين مدرس خياباني بأنها «حوادث».

مقتل 20 شخصا في الاشتباكات

وقال محافظ بلوشستان حسين مدرس خياباني إن عشرين شخصاً جرحوا في الاشتباكات أيضاً.

وكانت وسائل إعلام إيرانية رسمية ذكرت أمس أن قوات الأمن أطلقت النار على مسلحين هاجموا مركزا للشرطة في عاصمة المحافظة زاهدان. وقال خياباني، في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن أعمال العنف التي شهدتها مدينة زاهدان الجمعة خلفت 19 قتيلاً و21 جريحا.

أدى قمع التظاهرات التي تهز إيران منذ 16 سبتمبر إلى مقتل عشرات المتظاهرين كما قتل خلالها عدد من أفراد قوات الأمن. واعتقل أكثر من ألف شخص في جميع أنحاء البلاد.

وتأتي تلك التظاهرات في أعقاب مقتل الناشطة الكردية مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق الإيرانية.

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