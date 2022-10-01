السبت، ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
الداخلية⁩: 8 أشخاص أخلّوا بالشرف والأمانة.. ويواجهون عقوبة السجن 15 عاما وغرامة مليون ريال
الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 3 من قواته في اشتباكات زهدان
اعتبارا من اليوم .. ترخيص « موثوق» إلزامي للمعلنين على مواقع التواصل
بالإجماع.. المملكة رئيسًا للجنة العربية للتوعية والإعلام بالأرصاد الجوية
ردا على روسيا.. الاتحاد الأوروبي يعلن افتتاح خط غاز جديد
أسعار العملات في المملكة اليوم مقابل الريال

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الداخلية⁩: 8 أشخاص أخلّوا بالشرف والأمانة.. ويواجهون عقوبة السجن 15 عاما وغرامة مليون ريال

الداخلية⁩: 8 أشخاص أخلّوا بالشرف والأمانة.. ويواجهون عقوبة السجن 15 عاما وغرامة مليون ريال

الداخلية⁩: 8 أشخاص أخلّوا بالشرف والأمانة.. ويواجهون عقوبة السجن 15 عاما وغرامة مليون ريال
٠١:٣٨:٤١ م، السبت، ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 26 / 2 / 1444 هـ الموافق 22 / 9 / 2022 م حتى 2 / 3 / 1444هـ الموافق 28 / 9 / 2022 م، عن النتائج التالية:

أولاً:

بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (12436) مخالفًا، منهم (6911) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3249) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2276) مخالفًا لنظام العمل.

ثانيًا:

بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (198) شخصًا، (35%) منهم يمنيو الجنسية، و(55%) إثيوبيو الجنسية، و(10%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (44) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا:

تم ضبط (8) متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعًا:

بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (47388) وافداً مخالفًا، منهم (44362) رجلاً، و(3026) امرأة.

خامسًا:

تم إحالة (36984) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2559) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (8028) مخالفًا.

اقرأ أيضا:

بينها الدفاع والداخلية.. «نزاهة» تحقق بقضايا جنائية وإدارية في 6 وزارات

الداخلية تعلن ضبط (15945) مخالفًا في 7 أيام .. وتحذر من جريمة تستوجب 5 عقوبات

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

الكلمات الدلالية:
أمن الحدود أنظمة العمل حملات ميدانية ضبط مخالفين محاولات عبور الحدود مخالفي أنظمة الإقامة وزارة الداخلية

مواد ذات صلة

المزيد
هل تعاني من صعوبة في تصفح الإنترنت ؟

هل تعاني من صعوبة في تصفح الإنترنت ؟

١١:٥٠ ص، الأحد، ١٨ أكتوبر ٢٠١٥
«التجارة»: إغلاق 13 مضخة وقود تغش «بنزين 95» بالدمام (صور)

«التجارة»: إغلاق 13 مضخة وقود تغش «بنزين 95» بالدمام (صور)

١١:٢٣ م، الثلاثاء، ١٦ مايو ٢٠١٧
بالفيديو.. فلسطيني يُهاجم مغتصبين صهاينة ويصيب أحدهم بجروح

بالفيديو.. فلسطيني يُهاجم مغتصبين صهاينة ويصيب أحدهم بجروح

١٠:٢١ ص، الثلاثاء، ٢٤ فبراير ٢٠١٥
أمير عسير يُوجِّه بمتابعة قضية أسرة «تنومة»

أمير عسير يُوجِّه بمتابعة قضية أسرة «تنومة»

٠٨:٢٧ م، الثلاثاء، ٢٥ أكتوبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *