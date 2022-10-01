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خطوات التقدم بدعوى لزيادة نفقة الأبناء عبر بوابة «ناجز»
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خطوات التقدم بدعوى لزيادة نفقة الأبناء عبر بوابة «ناجز»

خطوات التقدم بدعوى لزيادة نفقة الأبناء عبر بوابة «ناجز»

خطوات التقدم بدعوى لزيادة نفقة الأبناء عبر بوابة «ناجز»
١٢:٤٩:٥٥ م، السبت، ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

كشفت وزارة العدل، عن الخطوات اللازمة عند التقدم بدعوى زيادة النفقة أو إنقاصها أو إلغائها من قبل الأب أو الأم.

وأوضحت “العدل” أن الإجراء يتم إلكترونياً ولا يستلزم الحضور إلى المحكمة، عبر الخطوات التالية:

1- يتم الدخول عبر بوابة ناجز .

2- التقدم بطلب صحيفة دعوى جديدة.

3- اختيار التصنيف الرئيسي أحوال شخصية.

4- اختيار التصنيف الفرعي (دعاوى الحضانة والزيارة والنفقة).

5- نوع الدعوى (دعوى زيادة نفقة أو إنقاصها أو إلغائها).

وبيّنت وزارة العدل، أنه في حال صدور الحكم بالنفقة، وبعد انتهاء فترة الاعتراض المحددة نظاماً واكتساب الحكم الصفة القطعية، وختمه بالختم الخاص بالصيغة التنفيذية من الدائرة مصدرة الحكم، فيمكن التقدم بطلب تنفيذه لمحكمة التنفيذ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا .

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دعوى زيادة نفقة زيادة النفقة ناجز وزارة العدل

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