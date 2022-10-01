مستشار الأمن القومي الأمريكي: جيشنا مستعد لمواجهة كل الاحتمالات

تواصل – فريق التحرير:

كشف مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك سوليفان، أن الجيش الأمريكي المنتشر في أوروبا مستعد لمواجهة أي احتمال ناجم عن تداعيات الأزمة في أوكرانيا.

وأكد في تصريحات له أمس الجمعة، أن واشنطن واثقة من أن لديها ما يكفي من القوات في أوروبا لاحتواء أي تطورات طارئة في جميع أنحاء أوكرانيا والاستجابة لها بشكل سريع.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية تشعر بان لديها راهنًا القدرة على الرد على أي احتمال”، مؤكدًا إرسال تعزيزات دعما للقواعد الأميركية في أوروبا.

اقرأ أيضًا:

مجلس الأمن يفشل بتمرير قرار يدين ضم روسيا لأراض أوكرانية

وأشار إلى أن الرئيس بايدن، ، نشر قدرًا كبيرًا من القوات الأمريكية الإضافية في أوروبا، لذلك نحن في مستوى وجود عسكري مكثف على الجانب الشرقي من حلف الناتو.

فيما صرح رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن المجلس لن يعطي أي أهمية لمحاولات بوتين تغيير خريطة أوروبا، مؤكدًا أن واشنطن لن تعترف أبدا بإعلان بوتين ضم أراض أوكرانية.

كما أعلن وزراء خارجية مجموعة السبع، أنه لن ين الاعتراف أبدا بالاستفتاءات المزيفة في أوكرانيا التي أجريت تحت تهديد السلاح.

بوتين يعلن ضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي انضمام مناطق زابوروجيا وخيرسون ودونيتسك ولوجانسك الأوكرانية إلى روسيا، موقعًا مرسومًا لتسهيل منح الجنسية الروسية للأجانب الذين دخلوا الخدمة العسكرية في روسيا.