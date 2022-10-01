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لمحبي السيارات الفاخرة.. “Aurus” الروسية تُقدم تحفتها الجديدة بطول 5 أمتار
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لمحبي السيارات الفاخرة.. “Aurus” الروسية تُقدم تحفتها الجديدة بطول 5 أمتار

لمحبي السيارات الفاخرة.. “Aurus” الروسية تُقدم تحفتها الجديدة بطول 5 أمتار

لمحبي السيارات الفاخرة.. “Aurus” الروسية تُقدم تحفتها الجديدة بطول 5 أمتار
٠٣:٢٧:٣٦ ص، السبت، ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قدمت شركة Aurus الروسية، الجمعة، سيارتها الأحدث التي صممت لتكون رباعية دفع قوية وتتمتع بأفضل معايير الرفاهية والأناقة.

ووفق موقع “روسيا اليوم”، فقد حصلت السيارة على هيكل مبني على منصة UMP المتينة التي بنيت عليها سيارات Aurus السابقة.

وجاء هيكلها بطول 5 أمتار و38 سنتيمترا، وبعرض مترين تقريبا،  مسافة الخلوص الأرضي فيه 182 ملم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 310 سم.

ملامح الفخامة والرفاهية

وتزينت “Aurus Komendant” من الخارج بعناصر من الكروم اللماع، وحصلت على عجلات مميزة بمقاس 20 إنشا، ومصابيح متطورة تعمل بأحدث تقنيات LED لتوفير إضاءة ممتازة.

وبدت ملامح الفخامة والرفاهية على مقصورة هذه السيارة أيضا والتي زيّنت بعناصر من الكروم وقشر الخشب، وحصلت على مقاعد جلدية مريحة مزودة بأنظمة تدفئة وتبريد.

أما ركاب المقاعد الخلفية لهذه السيارة فحصلوا على شاشات لمسية لمشاهدة الأفلام والفيديوهات، وزود الصف الخلفي من المقاعد بأزرار أنيقة للتحكم بأنظمة التكييف والإضاءة والعديد من خواص المركبة.

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