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الإعصار “إيان” المدمر يجتاح اليابسة في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية
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الإعصار “إيان” المدمر يجتاح اليابسة في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية

الإعصار “إيان” المدمر يجتاح اليابسة في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية

الإعصار “إيان” المدمر يجتاح اليابسة في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية
٠٢:٤٢:٥٦ ص، السبت، ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

اجتاح الإعصار “إيان” اليابسة في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية، وذلك بعد أن خلف دمارًا هائلًا في ولاية فلوريدا.

وحسب وسائل إعلام أمريكية، فإنه قد نجم عن الإعصار “إيان” دمار على طول ساحل جنوبي غرب فلوريدا كإعصار من الفئة الرابعة وعبر الولاية كعاصفة استوائية، حيث اشتدت العاصفة في وقت لاحق لتتحول إعصارا أثناء اتجاهه إلى ساحل كارولينا.

ووفقًا لآخر تقارير المركز الوطني للأعاصير، فإنه من المتوقع حدوث تأثيرات الإعصار وهبوب عواصف مهددة للحياة على ساحل كارولينا في وقت لاحق.

 أضرار العاصفة “إيان” هي الأسوأ في تاريخ أمريكا

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ،أن أضرار العاصفة “إيان” هي الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت وسائل إعلامية ، أن إعصار “إيان” الذي ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية تسبب في دمار هائل طال المنازل والممتلكات وقطع التيار الكهربائي عن 2.5 مليون شخص.

دمار هائل خلّفه إعصار “إيان” في فلوريدا

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله،  لقطات جوية توثق الدمار الذي خلفه الإعصار المدمر لولاية فلوريدا جنوب الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح الفيديو المتداول على مواقع التواصل كيف امتدت رياح الإعصار إلى 665 كم، مما أدى إلى غرق جزء كبير من فلوريدا وساحل جنوب شرق المحيط الأطلسي، وتسبب بوقوع خطر الفيضانات الكارثية في جميع أنحاء الولاية.

يذكر أن المركز يعتبر “علميًا” أن الإعصار يصبح “شديد القوة” أي من فئة 3 و4 و5، وأنه على هذا المقياس عندما تبلغ سرعة الرياح المصاحبة له 178 كيلومترا في الساعة، يلحق أضرارا “مدمرة” بالمنازل والأبنية مع اقتلاع أشجار.

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لقطات جوية توثق دمارًا هائلاً خلّفه إعصار “إيان” في فلوريدا (فيديو)

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أمريكا إعصار إيان الأعاصير جو بايدن ولاية ساوث كارولينا ولاية فلوريدا

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