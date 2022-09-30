تخلص من دهون البطن بتناول هذه النوعية من الأطعمة

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قالت ناتالي كوموفا، أخصائية التغذية في JustCBD، إن تناول الأطعمة التي تحتوي على ألياف قابلة للذوبان يمكن أن يساعد في تقليل دهون البطن.

وأوضحت أن “الألياف تعمل على تأخير امتصاص العناصر الغذائية والدهون وهضم الطعام. إنها تعزز الشعور بالامتلاء الذي يؤدي إلى انخفاض الشهية وعدم الرغبة الشديدة في تناول الطعام”.

الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان

وتابعت أن “الألياف تنظم تناول السعرات الحرارية، وتقليل كميات الدهون الزائدة في البطن”، بحسب موقع “روسيااليوم”.

ووفق الخبيرة ذاتها، تشمل الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان ما يلي:

1 – دقيق الشوفان.

2 – المكسرات.

3 – الفول.

4 – التفاح.

5 – التوت.

وفي سياق متصل، قالت الخبيرة ذاتها إن “المغذيات البروتينية تقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ما يقلل من تناول الأطعمة غير الصحية التي تضيف من مستويات الدهون لديك”.

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