الجمعة، ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تخلص من دهون البطن بتناول هذه النوعية من الأطعمة
الإعصار “إيان” المدمر يجتاح اليابسة في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية
احذر.. قلة النوم تصيبك بـ3 أمراض قاتلة بينها “داء العصر”
تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق حتى المساء
دولة تختفي من الوجود قريبًا.. أين تقع وما السبب ؟
الآن.. كوريا الشمالية تصدم العالم وتطلق ثالث صاروخ باليستي

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تخلص من دهون البطن بتناول هذه النوعية من الأطعمة

تخلص من دهون البطن بتناول هذه النوعية من الأطعمة

تخلص من دهون البطن بتناول هذه النوعية من الأطعمة
٠٢:٥٦:٠٤ ص، السبت، ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
0

 تواصل – فريق التحرير:

قالت ناتالي كوموفا، أخصائية التغذية في JustCBD، إن تناول الأطعمة التي تحتوي على ألياف قابلة للذوبان يمكن أن يساعد في تقليل دهون البطن.

وأوضحت أن “الألياف تعمل على تأخير امتصاص العناصر الغذائية والدهون وهضم الطعام. إنها تعزز الشعور بالامتلاء الذي يؤدي إلى انخفاض الشهية وعدم الرغبة الشديدة في تناول الطعام”.

الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان

وتابعت أن “الألياف تنظم تناول السعرات الحرارية، وتقليل كميات الدهون الزائدة في البطن”، بحسب موقع “روسيااليوم”.

ووفق الخبيرة ذاتها، تشمل الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان ما يلي:

1 – دقيق الشوفان.

2 – المكسرات.

3 – الفول.

4 – التفاح.

5 – التوت.

وفي سياق متصل، قالت الخبيرة ذاتها إن “المغذيات البروتينية تقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ما يقلل من تناول الأطعمة غير الصحية التي تضيف من مستويات الدهون لديك”.

اقرأ أيضًا:

خبيرة صحية تقدم وصفة سحرية للتخلص السريع من دهون البطن

 

الكلمات الدلالية:
ألياف قابلة للذوبان التفاح التوت المكسرات دهون البطن

مواد ذات صلة

المزيد
“النقل” تُحيل ملفات 6 شركات تعمل في نقل المعلمات إلى “الداخلية”

“النقل” تُحيل ملفات 6 شركات تعمل في نقل المعلمات إلى “الداخلية”

٠١:٠٧ ص، الخميس، ٠١ يناير ٢٠١٥
«التعليم» تُطلق العمل بأدلة الاختبارات والقبول الجديدة

«التعليم» تُطلق العمل بأدلة الاختبارات والقبول الجديدة

٠٩:٠٤ م، السبت، ١٧ ديسمبر ٢٠١٦
«الإنذار المبكر» يحذّر من تدني الرؤية بمكة والمدينة والباحة

«الإنذار المبكر» يحذّر من تدني الرؤية بمكة والمدينة والباحة

٠٩:٤٣ م، الأحد، ١٩ أبريل ٢٠١٥
«قياس» يحدد موعد اختبار «تقييم-1» للمتقدمين للوظائف الإدارية

«قياس» يحدد موعد اختبار «تقييم-1» للمتقدمين للوظائف الإدارية

٠٢:١٩ ص، الثلاثاء، ١٨ يوليو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *