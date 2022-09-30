السبت، ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
مستشار الأمن القومي الأمريكي: جيشنا مستعد لمواجهة كل الاحتمالات
تخلص من دهون البطن بتناول هذه النوعية من الأطعمة
الإعصار “إيان” المدمر يجتاح اليابسة في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية
احذر.. قلة النوم تصيبك بـ3 أمراض قاتلة بينها “داء العصر”
تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق حتى المساء
دولة تختفي من الوجود قريبًا.. أين تقع وما السبب ؟

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق حتى المساء

تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق حتى المساء

تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق حتى المساء
٠٢:١٤:١٢ ص، السبت، ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – من فرصة تساقط أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة من الأمطار والرياح تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على هذه المناطق:

1 – منطقة الباحة، وتشمل “الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن “.

الصورة

2 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “أضم والعرضيات وبني يزيد وقيا والشفا والطائف والقنفذة والليث والمظيلف “.

الصورة

3 – منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والدرب وبيش”.

الصورة

4 – منطقة عسير، وتشمل “أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال المع ومحايل والبرك والقحمة “.

الصورة

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من تبدأ من الساعة الـ 1 ظهرًا وتستمر حتى الساعة 8 مساءًا، يصحبها تدنٍ في مدى الرؤية.

يأتي هذا في الوقت الذي هطلت فيه أمطار على منطقة جازان، شملت محافظات عدد من المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المناطق الجنوبية والمرتفعات.

الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار رعدية الأرصاد الطقس الآن تنبيه متقدم حالة الطقس عسير

مواد ذات صلة

المزيد
أمير عسير ينقل تحيات خادم الحرمين إلى المصابين من القوات البرية (صور)

أمير عسير ينقل تحيات خادم الحرمين إلى المصابين من القوات البرية (صور)

٠٢:٣٨ م، الثلاثاء، ٠٧ أبريل ٢٠١٥
مقتل 35 في استهداف 12 مستشفي بسوريا.. وروسيا تقصف «درعا»

مقتل 35 في استهداف 12 مستشفي بسوريا.. وروسيا تقصف «درعا»

٠٢:٠٣ م، الخميس، ٢٩ أكتوبر ٢٠١٥
«مدني الشرقية» يمنح معارض السيارات عامًا لتعديل أنظمة مكافحة الحرائق

«مدني الشرقية» يمنح معارض السيارات عامًا لتعديل أنظمة مكافحة الحرائق

٠٥:٠٩ م، الأثنين، ٢٩ أغسطس ٢٠١٦
العثور على مفقودي “ظهرة هديب” بواسطة فريق “الشمال التطوعي” (صور)

العثور على مفقودي “ظهرة هديب” بواسطة فريق “الشمال التطوعي” (صور)

٠٣:٣٧ م، الجمعة، ١٣ مارس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *