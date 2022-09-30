احذر.. قلة النوم تصيبك بـ3 أمراض قاتلة بينها “داء العصر”

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كشفت دراسة حديثة، أن عدم حصول الجسم على قسط كافٍ منه، يتسبب في 3 أمراض قاتلة هي القلب والأوعية الدموية، والسكري وارتفاع ضغط الدم.

القلب والسكر وارتفاع ضغط الدم

وأوضحت الدراسة أن الحرمان المزمن من النوم لدى مجموعة صغيرة من البالغين الأصحاء أدى إلى زيادة إنتاج الخلايا المناعية المرتبطة بالالتهابات مع تغيير الحمض النووي للخلايا المناعية.

جاء ذلك في تقرير نشره موقع شبكة CNN الإخبارية الأمريكية نقلًا عن دورية Experiemental Medicine.

من جانبه، قال الباحث المشارك في الدراسة كاميرون ماك ألبين، الأستاذ المساعد في طب القلب وعلم الأعصاب في كلية طب ماونت سيناي بنيويورك، إن الجسم يكون بصحة جيدة، حال تنقل بين 4 مراحل من النوم كل ليلة.

وعن تلك المراحل، قال إن الجسم يبدأ خلال المرحلتين الأولى والثانية، في إنقاص إيقاعاته، وفي الثالثة يكون نوماً عميقاً بطيء الموجات إلى أن يستعد للمستوى الخلوي، وفيه يتم إصلاح الضرر الناجم عن تعب اليوم كله.

ورجّحت الدراسة أن معظم البالغين يحتاجون ما بين 7 إلى 8 ساعات من النوم غير المتقطع نسبيا.

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