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الآن.. كوريا الشمالية تصدم العالم وتطلق ثالث صاروخ باليستي
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الآن.. كوريا الشمالية تصدم العالم وتطلق ثالث صاروخ باليستي

الآن.. كوريا الشمالية تصدم العالم وتطلق ثالث صاروخ باليستي

الآن.. كوريا الشمالية تصدم العالم وتطلق ثالث صاروخ باليستي
٠١:٣٢:٤٨ ص، السبت، ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت منذ قليل ثالث صاروخ باليستي خلال أيام.

وأكد حرس السواحل الياباني، أنه في الساعات ألأولى من صباح اليوم السبت أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا تجاه البحر، حسب “سكاي نيوز”.

يأتي هذا بعد أيام فقط، من إعلان كوريا الجنوبية إن جارتها الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا صوب البحر، قبالة ساحلها الشرقي يوم الأحد.

وأوضحت أن الإطلاق، جاء بالتزامن مع وصول حاملة طائرات أمريكية إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في تدريبات مشتركة مع القوات الكورية الجنوبية.

وفي وقت سابق في مثل هذا اليوم من الأسبوع الماضي ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الجيش الكوري الجنوبي رصد مؤشرات على أن كوريا الشمالية ربما تستعد لاختبار صاروخ باليستي تطلقه غواصة.

وأضافت أن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول على علم بالمؤشرات والتحركات التي تشير إلى استفزازات كوريا الشمالية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات.

وكان مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، قد حذر بوينج يانج من إجراء تجربة نووية أو أي استفزاز آخر محتمل خلال زيارة نائبة الرئيس كمالا هاريس إلى المنطقة.

الكلمات الدلالية:
حرس السواحل الياباني صاروخ باليستى كمالا هاريس كوريا الشمالية

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