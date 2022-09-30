دولة تختفي من الوجود قريبًا.. أين تقع وما السبب ؟

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توقع فريق من العلماء أن تصبح دولة جزر توفالو، التي تقع في المحيط الهادي، أثرا بعد عين وتختفي تماما بحلول العام 2100 على أبعد تقدير بسبب التغير المناخي.

وتعد جزر توفالو ثالث أصغر دولة ذات سيادة في العالم من حيث عدد القاطنين، ورابع أصغر دولة بمساحتها التي لا تزيد عن 26 كيلومترا مربعا وعدد سكان لا يتجاوز 12 ألف نسمة.

نسخة افتراضية للدولة

وبحسب صحيفة “الجارديان”، هناك فثمة اقتراحات أن يكون هناك نسخة افتراضية من تلك الجزر الصغيرة تحمل نفس تفاصيل الأحياء والشوارع والشواطئ وغنية بعبق عادات وتراث سكانها.

من جهتها، قال المدعية العامة السابقة لتوفالو والمفوض السامي الحالي لفيجي، إيسيلالوفا أبينيلو، خلال فعاليات مؤتمر يدرس حالة المحيط الهادئ يوم الخميس الماضي إن التوفالويين بحاجة إلى “شيء يمكنهم التمسك به”.

وأضافت أنه “عندما يحدث ذلك أخيرًا وتختفي توفالو فإن سكانها لن يكون لديهم سوى العالم الافتراضي.. وبالتالي يجب أن نكون دائمًا قادرين على تذكر توفالو كما هي”.

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