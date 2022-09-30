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الكاظمي يوجه الجيش العراقي بضبط النفس وعدم الاحتكاك مع المتظاهرين
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الكاظمي يوجه الجيش العراقي بضبط النفس وعدم الاحتكاك مع المتظاهرين

الكاظمي يوجه الجيش العراقي بضبط النفس وعدم الاحتكاك مع المتظاهرين

الكاظمي يوجه الجيش العراقي بضبط النفس وعدم الاحتكاك مع المتظاهرين
٠١:١٢:٣٠ ص، السبت، ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قوات الأمن إلى حماية المتظاهرين ومنع إطلاق النار والسبل الأخرى غير القانونية في التعامل مع التظاهرات.

ووجه الكاظمي الجيش العراقي بضرورة ضبط النفس وعدم الاحتكاك مع المتظاهرين، مطالبًا المحتجين المتظاهرين بالتعاون مع القوات الأمنية في حفظ مؤسسات الدولة، مشددًا على عدم استخدام الإطلاقات النارية والسبل غير القانونية في التعامل مع التظاهرات، حسب “العربية”.

وأكد على حق التظاهرات السلمية التي كفل الدستور ممارستها في إطار القانون، داعياً المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية في حفظ مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة وحمايتها.

الكاظمي يطالب القوات الأمنية بحماية المتظاهرين

وأشار إلى التعليمات الصادرة، أكدت ضرورة قيام القوات الأمنية بحماية المتظاهرين السلميين بنحو كامل، ومنع استخدام الإطلاقات النارية والسبل الأخرى غير القانونية في التعامل مع التظاهرات.

وأهاب الكاظمي، بوسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي بتجنب تداول الأخبار الكاذبة والانجرار لها، التي تهدف إلى خلق أجواء مقلقة تغذي إثارة الفوضى، وتسيء للسلم الأهلي.

جاء ذلك بعدما شهدت العاصمة خلال الساعات الماضية، توترا حاداً بعد أن نزل آلاف المتظاهرين من أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى ساحات المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

 

الكلمات الدلالية:
الجيش العراقي العراق محمد الحلبوسي مظاهرات بغداد مقتدى الصدر

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