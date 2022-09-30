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“دراسة”: مشاهدة الطفل للتليفزيون تساعد في نمو المخ ولكن بشرط
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“دراسة”: مشاهدة الطفل للتليفزيون تساعد في نمو المخ ولكن بشرط

“دراسة”: مشاهدة الطفل للتليفزيون تساعد في نمو المخ ولكن بشرط

“دراسة”: مشاهدة الطفل للتليفزيون تساعد في نمو المخ ولكن بشرط
٠١:١٥:٤١ ص، السبت، ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة أن مشاهدة الطفل للتليفزيون تساعد في نمو المخ بشرط حضور أحد الوالدين معه وألا يكون بمفرده.

وأجريت الدراسة في جامعة بورتسموث، على الساحل الجنوبي لإنجلترا، ووجد الباحثون أنه يمكن أن يتضرر طفل صغير من قضاء الكثير من الوقت أمام التلفاز بمفرده، ولكن وجود أحد الوالدين معه يعزز من نمو مخ الطفل.

وجود أحد الوالدين بجوار الطفل

وأوضحت الدراسة أن وجود أحد الوالدين عند مشاهدة الطفل للتلفاز يجيب على تساؤلاته التي قد تطرأ في ذهنه، وهذا الأمر يعمل على تشغل مهارات التفكير لدى الأطفال، ويعمل على تعزيز قدراتهم على التحدث، بحسب “الديلي ميل”.

وفي الوقت ذاته، أظهرت الدراسة أن الأطفال الذين يجلسون طوال يومهم أمام التلفاز دون تحديد مواعيد لهم يعد بمثابة تناولهم لنظام غذائي سيء، يعرضهم لزيادة في الوزن.

وحثت الدراسة، الوالدين على استغلال التلفاز في تقديم  الرعاية التعلمية للطفل، واستخدم الوقت كفرصة لتعليم الطفل.

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الكلمات الدلالية:
التليفزيون مشاهدة الأفال للتليفزيون مشاهدة التليفزيون نمو دماغ الطفل

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