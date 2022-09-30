في أول أيام أكتوبر.. تعرف على مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، اليوم السبت 5 ربيع الأول 1444 هجرية، الموافق 1 أكتوبر 2022م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:14 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:50 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم السبت 5 ربيع الأول 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:57
المدينة – 4:57
الرياض – 4:28
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:11
المدينة – 12:12
الرياض – 11:43
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:34
المدينة – 3:36
الرياض – 3:07
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:9
المدينة – 6:9
الرياض – 5:41
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:39
المدينة – 7:39
الرياض – 7:11