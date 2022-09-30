في أول أيام أكتوبر.. تعرف على مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، اليوم السبت 5 ربيع الأول 1444 هجرية، الموافق 1 أكتوبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:14 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:50 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم السبت 5 ربيع الأول 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:57

المدينة – 4:57

الرياض – 4:28

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:11

المدينة – 12:12

الرياض – 11:43

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:34

المدينة – 3:36

الرياض – 3:07

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:9

المدينة – 6:9

الرياض – 5:41

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:39

المدينة – 7:39

الرياض – 7:11