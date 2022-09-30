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“غازبروم”: 800 مليون متر مكعب من الغاز تسربت عقب الانفجار “نورد ستريم”
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“غازبروم”: 800 مليون متر مكعب من الغاز تسربت عقب الانفجار “نورد ستريم”

“غازبروم”: 800 مليون متر مكعب من الغاز تسربت عقب الانفجار “نورد ستريم”

“غازبروم”: 800 مليون متر مكعب من الغاز تسربت عقب الانفجار “نورد ستريم”
١٢:٤٨:٥٢ ص، السبت، ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة “غازبروم” الروسية، أن أكثر من  800 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي تسربت عقب الانفجاريات في أنابيب خط “نورد ستريم”.

وفي يوم واحد، تعرض خطي أنابيب “نورد ستريم 1” و”نورد ستريم 2″، اللذين يربطان بين روسيا وألمانيا، لأضرار غير مسبوقة، جراء التدمير الذي لحق بهما.

وحسب “سكاي نيوز”، فقد أكد الخبراء المختصين أن عملية التسريب يمكن أن تتسبب في الاشتعال ما يعرض السفن القريبة منه للخطر، ويؤخر عملية الإصلاح لفترة طويلة.

من يتحمل إصلاح خط الغاز ؟

وحول من يتحمل إصلاح خط الغاز، أوضح الخبراء أن خط نورد ستريم 1 تملكه شركة “غازبروم” الروسية التابعة للدولة، أما نورد ستريم 2 هو ملك لشركة روسية وأخرى سويسرية وشركة ألمانية مسؤولة عن ضخ الغاز، مؤكدين أن لخاسر الأكبر هي روسيا ثم الدول الأوروبية.

في الوقت نفسه، أعلن الأمين العام حلف شمال الأطلسي الت” ناتو”، أن دول الحلف تدعم التحقيق في ملابسات تعرض أنابيب نورد ستريم للتخريب، وأن  سفن وطائرات الناتو موجود بإمكانيات كبيرة في بحر البلطيق، وأن الحلف يراقب عبر قواته في البلطيق البنية التحتية للطاقة ونعمل بذلك على إعطاء رسالة ردع لروسيا.

الكلمات الدلالية:
الغاز الروسي بحر البلطيق حلف الناتو خط نورد ستريم غاز بورم

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